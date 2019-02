36 empresas recrutam para estágio e trainee. Salários chegam a R$10,5 mil

São Paulo – Mira uma vaga de trainee ou estágio? Confira as oportunidades disponíveis nos programas com inscrições abertas em ordem crescente de término do prazo.

Cyrela – estágio

São 11 vagas para atuar nas áreas de incorporação, arquitetura, comunicação e construção civil em São Paulo. Os candidatos devem ter previsão de formatura para dezembro de 2020 e dezembro de 2021 nos cursos de Engenharia, Arquitetura, Administração, Marketing, Economia, Comunicação Social, Contabilidade e áreas relacionadas.

Salário: bolsa-auxílio e benefícios

Inscrições: até 11 de fevereiro pelo site

Cinemark – estágio

São 5 vagas para diversos cursos e áreas no Morumbi, São Paulo.

Salário: compatível com mercado + benefícios

Inscrições: até 15 de fevereiro pelo site da Cia. de Estágios

Globo – estágio

Vaga para estágio em administração na TV Globo de Recife. O candidato precisa cursar a graduação em Administração a partir do 5º período, ter conhecimento avançado de Excel e conhecimentos básicos em gestão de projetos. É desejável saber usar AutoCAD.

Salário: não informado

Inscrições: até 16 de fevereiro pelo site da 99 Jobs

Santander – estágio

Serão cerca de 400 vagas nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O candidatos podem estudar em qualquer curso de graduação e estar no mínimo no 2º semestre.

Salário: 2.312 reais e benefícios

Inscrições: até 17 de fevereiro pelo site

Quinto Andar – estágio

Vaga de estágio de Costumer Experience Analytics em São Paulo. O candidato dever ser aluno de graduação com formação prevista entre dezembro de 2019 e julho de 2020. É necessário ter conhecimento avançado de inglês e saber manipular e analisar bases de dados.

Salário: não informado

Inscrições: até 20 de fevereiro pelo site da 99 Jobs

Pipefy – trainee

Programa Young Guns vai selecionar até 20 jovens cursando o último ano da faculdade ou recém-formados para o trainee de vendas em Curitiba. O inglês fluente será um diferencial na seleção. No final de um ano do programa, o trainee com a melhor performance será enviado para trabalhar no escritório da empresa em São Francisco, no Vale do Silício.

Salário: remuneração compatível com o mercado

Inscrições: até 20 de fevereiro pelo site

Google – estágio

São 20 vagas em São Paula para diversas áreas, como vendas, marketing, recursos humanos e financeiro. Pela primeira vez, a empresa retirou a exigência de inglês para os candidatos. O objetivo do programa é focar na contratação de negros, mas todos os estudantes com formação prevista entre julho e dezembro de 2021 podem se inscrever.

Salário: não informado

Inscrições: até 22 de fevereiro pelo site do Empodera

C&A – trainee

As vagas são para a formação como Gerente de Produto e Gerente de Loja, com oportunidades para as regiões Sudeste e Nordeste. Os selecionados irão participar de um Programa de Desenvolvimento estruturado – com duração de um ano e meio para formação de gerentes de loja e de dois anos para os gerentes de produto.

Para gerentes de produto é preciso ter superior completo (bacharelado), com conclusão entre dez/2013 e dez/2018; experiência de no mínimo um ano em qualquer segmento; inglês avançado e disponibilidade para atuar em Barueri (SP). Para gerentes de loja a busca é por quem tenha superior completo (bacharelado), com conclusão entre dez/2013 e dez/2018; experiência prévia no varejo de no mínimo seis meses; inglês intermediário; disponibilidade para atuar em demais localidades e aos finais de semana.

Salário: não informado. Benefícios: férias semestrais (de 30 dias no primeiro ano e de 35 dias a partir do segundo); aceleração de carreira, ambiente diverso, inovador, jovem e divertido; VR ou restaurante no local; estacionamento no local, bônus anual, check-up anual, assistência médica e odontológica, desconto em produtos C&A.

Inscrições: até 24 de fevereiro pelo site da Cia. de Talentos

IBM – estágio

Oportunidades para estudantes universitários com formação a partir de julho de 2020. Com disponibilidade para trabalhar 6 horas por dia. Inglês intermediário é um requisito.

Salário: não informado

Inscrições: até 25 de fevereiro pelo site Vagas.com

FCB Brasil – estágio

Vagas em São Paulo para atendimento, mídia, planejamento, criação, art buyer e projetos. Os estudantes devem estar cursando graduações de publicidade e propaganda, administração, ciências sociais, psicologia, jornalismo, relações públicas, marketing, ciências da computação, engenharia da computação, matemática e áreas correlacionadas.

Salário: 1.100 reais e benefícios

Inscrições: até 26 de fevereiro pelo site EstágioTrainee.com

Marsh – trainee

A Marsh, multinacional americana abriu inscrições para seu Programa de Trainees. São 10 vagas para atuar em São Paulo mas que aceitam candidatos de todo país.

Salário: de 6,5 mil a 10,5 mil + benefícios.

Inscrições: até 28 de fevereiro pelo Site da Companhia de Estágios PPM Human Resources

Renner – trainee

Com duração de 12 meses, a formação se dará para o cargo de Gerente de Loja. O Programa é voltado para jovens de todos os cursos, com graduação entre janeiro de 2013 até julho de 2019 e com conhecimentos avançados em inglês.

Salário: não informado.

Inscrições: até 28 de fevereiro pelo site do Trainee

Amil – estágio

Programa de estágio é voltado para estudantes dos cursos de Administração, economia direito, engenharia de produção, contábeis, relações públicas, jornalismo, marketing, rádio TV e pedagogia e correlatos. As vagas são para São Paulo.

Salário: não informado. Benefícios: Assistência médica e odontológica, vale refeição, vale transporte, programa de treinamento.

Inscrições: até 28 de fevereiro pelo site da Cia. de Estágios

Stryker – estágio

A líder mundial em tecnologia médica e está recrutando estagiários dos cursos de administração, economia, engenharias, farmácia, biomedicina, publicidade e propaganda, marketing, cursos correlatos.



Salário: 1.600,00 reais, vale transporte, vale refeição, 13ª bolsa auxílio, gympass, ass. médica e odontológica e seguro de vida .

Inscrições: até 28 de fevereiro pelo site da Companhia de Estágios

Reckitt Benckiser – estágio

A multinacional inglesa abriu vagas para estudantes de diferentes graduações em seus escritórios em São Paulo. É necessário conhecimento avançado de inglês e básico de informática.

Salário: 1.750,00 reais e benefícios

Inscrições: até 28 de fevereiro pelo site da Companhia de Estágios

EDP – estágio

São 10 vagas na área de negócios para São Paulo. É necessário conhecimento intermediário de inglês e do Pacote Office.

Salário: compatível com mercado e benefícios

Inscrições: até 28 de fevereiro pelo site da Companhia de Estágios

Bridgestone – estágio

São 13 vagas para estudantes do ensino superior nas áreas de Exatas e Humanas. Os candidatos atuarão nas unidades da empresa em São Paulo e Santo André, nas áreas de Compras, Logística, Tecnologia da Informação, Comércio Exterior, Engenharia de Vendas, Recursos Humanos, Comunicação Corporativa, Jurídico e Industrial.



Salário: não informado. Os benefícios incluem assistência médica e odontológica, convênio farmácia, seguro de vida, vale-transporte, vale-refeição ou refeição no local.

Inscrições: até 28 de fevereiro pelo Vagas.com (código v1822790)

Oracle – estágio

Para fazer parte do Generation Oracle, os interessados devem ter nível superior ou técnico, durante a duração do programa (de 13 a 18 meses). Além disso, é importante querer “transformar o mundo, empoderando as pessoas, por meio da inovação” (Propósito da Oracle na América Latina) e se identificar com os valores corporativos da empresa. Conhecimento básico de inglês.

Salário: não informado

Inscrição: até 4 de março pelo site da Oracle

Atvos – estágio

Ao todo, serão mais de 40 vagas distribuídas nos estados de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Além das oportunidades para todas as suas unidades agroindustriais, a empresa também oferece vagas para os escritórios corporativos de São Paulo e Campinas.

Uma das maiores produtoras de etanol, açúcar e energia elétrica limpa do Brasil, a Atvos está em busca de estudantes dos cursos de Engenharia (Agronômica, Produção, Elétrica, Mecânica e Química), Administração, Psicologia e Ciências Contábeis, com formação prevista para dezembro de 2019.

Salário: não informado

Inscrições: até 15 março pelo site Atvos

Ipsos – estágio

São vagas em São Paulo para universitários cursando Administração, Economia, Ciências Sociais, Marketing, Publicidade/Propaganda, Engenharia (todas as modalidades), Comunicação, Jornalismo, Estatística, Matemática e Psicologia. É necessário ter nível avançado de inglês.

Salário: bolsa auxílio e benefícios

Inscrições: até 17 de março pelo site do Vereda

Locaweb – trainee

As vagas são para formados desde julho de 2017 e formandos até julho de 2019 nos cursos de Engenharia (todas as áreas), Administração, Marketing, Economia, e todos aqueles vinculados a negócios.

Salário: não informado

Inscrição: até 19 de março pelo site Trainee Locaweb

Copagaz – estágio

Estudantes das áreas de administração, economia, engenharia (produção, mecânica ou elétrica), logística, publicidade e propaganda, marketing, direito e ciências da computação (TI), com formação prevista para o 1º semestre de 2020 até 1º semestre de 2021 podem participar do processo. Ao todo, são onze vagas disponíveis para atuar em São Paulo.

Salário: não informado

Inscrições: até 22 de março pelo site do Nube

Recruta Stone – trainee

O único pré-requisito é ser maior de 18 anos. Estudantes e profissionais formados de todo o Brasil podem participar. Não há restrição a áreas de formação. Os selecionados devem ter disponibilidade para trabalhar sobretudo no Rio de Janeiro ou em São Paulo. As oportunidades são para as áreas Comercial (Vendas), Logística, Relacionamento com o Cliente, Financeiro, Tecnologia da Informação, Recursos Humanos, Marketing, Relações Institucionais, entre outras.

Salário: não informado

Inscrições: Até 25 de março pelo site Recruta Stone

Mars Brasil – estágio

As vagas são para trabalhar em São Paulo e em cidades do interior do São Paulo. Para o segmento de chocolates e alimentos são seis vagas para São Paulo e Guararema (SP) e todos os cursos são aceitos. `Para o segmento de alimentos para animais de estimação são 21 vagas São Paulo, Campinas, Descalvado e Mogi Mirim (SP) e estudantes de todos os cursos também podem se candidatar.

Salário: 1.578 reais, convênio médico, convênio odontológico, seguro de vida, vale refeição, vale transporte, desconto na compra de produtos, etc.

Inscrições: O prazo não foi informado. Para o segmento de chocolates e alimentos é pelo site da Cia. de Talentos . Para o segmento de Alimentos para animais de estimação é pelo site Feeta

Mexichem Brasil – estágio

São 21 vagas em todo o Brasil, com a data de início do estágio prevista para o dia 18 de março. Podem se inscrever estudantes de curso superior, que estejam cursando a partir do 3º semestre ou 2º ano, e estudantes de curso técnico que estejam cursando a partir do 2º semestre, de cursos de Administração de Empresas, Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Design, Direito, Economia, Engenharias (Civil, Química, Mecânica, Elétrica, de Produção), Jornalismo, Marketing, Pedagogia, Propaganda e Marketing, Psicologia, Publicidade e Propaganda, e Relações Públicas. As oportunidades são para: São Paulo (SP), Sumaré (SP), Joinville (SC), Cabo de Santo Agostinho (PE), Ribeirão das Neves (MG), Anápolis (GO) e São José dos Campos (SP).

Salário: não informado

Inscrições: pelo vagas com O prazo não foi informado.

Martinelli Advogados – estágio

O escritório procura estudantes de Direito, Sistema de Informação ou Engenharia da Computação para trabalhar em diversas áreas nas cidades de Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Belo Horizonte, Maringá e Joinville

Salário: bolsa estágio e benefícios

Inscrições: prazo não informado, inscrição pelo site da empresa

Moove – estágio

Programa procura estudantes de diversos cursos de graduação para estágio no Rio de Janeiro e São Paulo. É pré-requisito ter conhecimento avançado de pacote office e de inglês.

Salário: bolsa auxílio e benefícios

Inscrições: prazo não informado. Inscrições pelo site da Cia. de Estágios

Valeo – estágio

Programa oferece 18 vagas em Campinas para estudantes da graduação em Administração, Direito, Marketing, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Relações Internacionais, Logística, Psicologia e Tecnologia. É necessário conhecimento intermediário de inglês e pacote office.

Salário: bolsa auxílio e benefícios

Inscrições: prazo não informado. Inscrições pelo site da connekt

Itaú Unibanco e Itaú BBA – estágio e estágio de férias

Durante todo ano, há oportunidades para atuar na área corporativa do banco, na rede de agências e também para estágio de férias. Estudantes a partir do terceiro semestre de cursos da área de exatas ou de humanas interessados em trabalhar na sede do banco em São Paulo (SP) podem se candidatar às vagas de estágio corporativo. Para o estágio em agências, estudantes a partir do terceiro semestre dos cursos de administração, economia e ciências contábeis. No estágio de férias, as vagas são para universitários de cursos de exatas e humanas, do primeiro ao último ano.

O banco também abriu as inscrições para o estágio de verão para estudantes matriculados em faculdades do exterior. O programa dura entre dois e três meses, na sede do banco em São Paulo (SP). As inscrições ocorrem até janeiro e os estudantes devem começar o estágio a partir de maio de 2019.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site do Itaú Unibanco

FAPES – estágio

O programa tem vagas para estudantes do Rio de Janeiro nas áreas de Administração, Comunicação, Contabilidade, Direito, Economia e Sistemas de Informação, entre outras. As inscrições ficam abertas em caráter permanente e as seleções ocorrem conforme a disponibilidade de vagas.

Salário: bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição e vale-transporte

Inscrições: o ano todo é possível cadastrar currículo pelo site do Vagas

Raízen – estágio

Para estudantes dos cursos de administração, agronomia, análise de sistemas, ciência da computação, ciências contábeis, ciências econômicas, comunicação social, direito, engenharias (todas), estatística, marketing, matemática, pedagogia, psicologia, química, relações internacionais, sistemas de informação e tecnologia da informação, com formação entre dez/2018 a jul/2020. As vagas estão localizadas nos estados do Amazonas, Bahia, DF, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Salário: não informado.

Inscrições: abertas o ano todo e podem ser feitas pelo site

Ernst & Young – trainee

São 700 vagas para estudantes universitário e recém-formados (até dois anos). Para a atuação em Ciências Contábeis, alunos a partir do 2º ano podem se candidatar e é necessário o nível básico de inglês. Para as vagas em Administração de Empresas, Ciências Atuariais, Direito, Economia, Engenharia, Estatística, Física, TI, Matemática e Relações Internacionais, serão aceitos alunos do penúltimo ano de graduação e com nível de inglês intermediário.

Salário: não informado.

Inscrições: o ano todo pelo site do programa

Whirlpool – estágio

A dona das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid está com inscrições abertas para o Programa Jovens Talentos 2018/2019 e busca, em todo o País, estudantes para ocupar vagas de estágio. Os selecionados poderão atuar nas regiões onde a empresa possui unidades, em São Paulo (SP), Rio Claro (SP), Manaus (AM) e Joinville (SC). As vagas são para estudantes de graduação que estejam no penúltimo ou último ano do curso, em todas as áreas de atuação.

Salário: não informado

Inscrições: inscrições ficam abertas o ano todo pelo site Jovens Talentos

Nestlé – estágio

Oportunidades para estudantes de todos os cursos de graduação com conclusão do curso prevista para o período entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. As vagas para este programa estão localizadas em São Paulo (SP), na Sede Administrativa da Nestlé e em outros escritórios, fábricas e laboratórios na Grande São Paulo. A empresa aceita candidatos que morem num raio de até 100 km do local de interesse. Inglês intermediário é requisito mínimo, assim como conhecimentos no Pacote Office (Word, Excel, PowerPoint).

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Citi – estágio

Há diversas vagas pontuais que vão sendo abertas durante todo o ano em várias áreas do banco. Podem se candidatar estudantes do ensino superior cursando a partir do segundo ano, com formação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. É preciso ter nível de inglês a partir do intermediário.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Across

Ipiranga – estágio

O programa de estágio acontece durante todo o ano, conforme o surgimento de oportunidades.As inscrições estão sempre abertas, com oportunidades para estudantes do penúltimo ou último ano do ensino superior e último ano do curso técnico.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Ipiranga