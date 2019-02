35 dicas para se tornar uma pessoa mais produtiva

1/7 (jaci XIII/ Photopin)

1. Regra do 80/20: preste atenção à regra do 80/20, ou seja, quais são os 20% de trabalho que renderão 80% de resultados? 2. Foque nas coisas importantes, e suprima as urgências 3. Decida qual será o resultado antes mesmo de começar 4. Faça um caderno para anotar ideias geniais que você tem e com as quais não pode trabalhar no momento 5. Elimine questões triviais para evitar o desperdício de seu tempo, como na escolha das roupas que vai usar 6. Aprenda a ignorar. Não é preciso ter uma resposta para tudo 7. Não perca tempo: faça um mau rascunho. Afinal, você não vai poder editar uma página em branco 8. Trate seu tempo como se ele fosse dinheiro