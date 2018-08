3 perguntas inteligentes para fazer na entrevista de emprego

“E você, o que quer saber?” Essa pergunta, geralmente nos últimos minutos do encontro, é outro clássico de entrevistas de emprego. Mesmo assim, muitos candidatos esquecem de se preparar para esta parte (crucial) das seleções.

Afinal, que tipo de dúvidas você pode ter? A resposta é: qualquer tipo de dúvida, mesmo que elas tenham surgido durante a conversa.

Não sabe se entendeu algo corretamente? Confirme. Quer saber o que eles acham de horários flexíveis? Pergunte. Quer entender quais são as possibilidades de viagem, que tipo de exposição à liderança existe ou se a empresa oferece planos de desenvolvimento individual? Esse é o momento!

Recentemente, o site Fast Company reuniu três exemplos de perguntas que você pode fazer em uma entrevista de emprego. Muito úteis para qualquer profissional ter na manga e não só entender melhor a oportunidade em questão, como aproveitar a chance para se destacar ainda mais.

3 perguntas que você pode fazer em uma entrevista

1. O que significa sucesso para funcionários em posições iniciais nessa empresa?

O que essa pergunta quer dizer é: como você pode ter sucesso no início da trajetória, de acordo com a empresa?

A resposta do entrevistador pode envolver as qualidades buscadas nesses jovens profissionais, o que esclareceria o que você deve fazer quando chegar lá ou se destacar no processo seletivo. Dá para aproveitar e oferecer novas informações pertinentes ao assunto que o recrutador puxar logo depois da resposta dele!

2. Como você descreveria a equipe e o gerente do time em que eu trabalharia?

A lógica é a mesma da pergunta anterior, de entender o que acontece no dia a dia e o que você deve esperar desse trabalho, além de aprofundar seu entendimento da cultura organizacional.

3. Se você me oferecesse o emprego, o que recomendaria que eu fizesse para começar com o pé direito?

Ou seja, o que você precisaria fazer logo no primeiro dia para um bom começo e que tipo de desafios enfrentaria de cara. Segundo Jeremy Paine, vice-presidente e chefe de operações da empresa Remote Year, isso ajuda o entrevistador a visualizar o candidato naquela posição – o que pode ser muito bom para sua situação no processo seletivo!

E como ele está pensando em você individualmente naquele momento, os conselhos são ainda mais específicos e os insights, mais úteis. Seria possível para o recrutador, por exemplo, aprofundar sobre o que você, com suas habilidades e competências (que ele conheceu mais a fundo durante a entrevista), poderia fazer.