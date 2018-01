3 carreiras em que os profissionais tiram menos férias no Brasil

São Paulo – Pesquisa divulgada pela Expedia com 15 mil pessoas em 30 países mostra que em três segmentos de carreira mais da metade dos profissionais brasileiros entrevistados sentem que são privados de férias.

Na área de comidas e bebidas, 70% dos entrevistados compartilham esse sentimento, seguidos por 69% dos profissionais da área de agricultura. Entre as pessoas que trabalham no varejo, o índice foi de 65%.

No ranking global de quem sente que tem pouco tempo de férias, um segmento que ficou de fora do top 3 brasileiro: os trabalhadores de marketing & mídia, com 65% deles confessando sensação de privação de férias. Profissionais do segmento de comidas e bebidas vêm sem segundo lugar, com índice de 60%, e da agricultura, com 55%.

A pesquisa mostra que 80% dos brasileiros planejam viagem de férias durante o expediente e metade dos entrevistados disse que gasta até duas horas por semana sonhando acordado com o descanso ou planejando viagens.

Segundo a Expedia, isso faz com que os brasileiros sejam líderes na América Latina em sonhar com as férias durante o expediente. Mas o estudo mostra que metade dos brasileiros (55%) já cancelaram viagens por conta de trabalho e que quase 35% não conseguem deixar de acessar e-mails e mensagens de trabalho ao menos uma vez por dia, durante as férias.