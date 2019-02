28 concursos pagam salários entre R$ 5 mil e R$ 27,7 mil

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

SUL E SUDESTE



SP – Tribunal de Justiça de São Paulo

O concurso prevê a contratação de dois estatísticos judiciários. É exigido dos candidatos que tenham graduação em estatística numa instituição reconhecida pelo MEC, diploma registrado no órgão competente e registro no Conselho Regional de Estatística da 3ª Região.

Salário: 6.309,90 reais

Inscrições: até 20 de março também pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Campina do Monte Alegre

São 77 oportunidades, ao todo. Há vagas para médico, nutricionista, engenheiro agrônomo, assistente social, contador, professores, entre outras.

Salário: até 5.371,65 reais

Inscrições: até 23 de março pelo site SH Dias

SP – Ministério Público de São Paulo

São 80 vagas para promotor de justiça substituto. Além da formação em Direito, os candidatos devem ter pelo menos três anos de atividade jurídica no currículo.

Salário: não informado

Inscrições: até 31 de março pelo site do MPSP

SP – Prefeitura de Birigui

São 294 vagas. Há oportunidades para médico, engenheiro civil, fonoaudiólogo, professor, etc.

Salário: até 13.140 reais

Inscrições: até 3 de abril pelo site Aplicativa Assessoria

SP – Prefeitura de Itapevi

São 96 vagas para todos os níveis, divididas em 2 editais. O primeiro tem oportunidades para guarda municipal. O segundo traz vagas para analista do executivo nas especialidades de arquitetura e urbanismo e engenharia civil, especialista em saúde em endocrinologista, geriatra, neurologista, pediatra socorrista, psiquiatra e urgência emergência, e professor de educação básica I e professor de educação básica II nas disciplinas de artes e educação física.

Salário: até 5.951,26 reais

Inscrições: até 6 de abril pela consultoria SH Dias

SP – Prefeitura de São José dos Campos

São 60 oportunidades para todos os níveis de escolaridade. Há oportunidades para engenheiros, auditor tributário, analistas, entre outras.

Salário: até 5.303,19 reais

Inscrições: até 7 de abril pelo site da Vunesp

SP MG RS Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH)

Para a Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), são 3 editais. No edital 02, as vagas são para médicos, em diversas especialidades. No edital 03 são 435 vagas, com oportunidades para enfermeiros, psicólogos, nutricionista, pedagogo, cirurgião dentista, físico, entre outras. No edital 04, são 84 vagas direcionadas à área administrativa, com oportunidades para engenheiros, analistas em diversas especialidades.

Para a Universidade Federal de São Carlos (UfsCar), também são 3 editais. No edital 02, são 60 oportunidades para a área médica, em diversas especialidades. No edital 03, são 137 vagas na área assistencial, com vagas para enfermeiro, assistente social, pedagogo, psicólogo, entre outras. No edital 04, são 29 oportunidades na área administrativa, com vagas para engenheiros, analistas, entre outros.

Para a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), novamente, mais 3 editais. No edital 02, são 217 oportunidades na área médica, em diversas especialidades. No edital 03, são 612 vagas na área assistencial, com oportunidades para fisioterapeuta, nutricionista, psicólogos, entre outras. No edital 04, são 100 vagas para a área administrativa. Há vagas para analista em diversas especialidades e também para engenheiros.

Salário: até 8.252,10 reais

Inscrições: pelo site do Instituto AOCP Os prazos variam conforme a universidade: até 9 de abril para a UfsCar, até 16 de abril para a UFPEL e até 29 de abril para a UFJF.

MG – Prefeitura de Rubelita

Há 123 vagas, além de cadastro reserva, para todos os níveis de escolaridade, inclusive para bioquímico, professor, engenheiro civil, fisioterapeuta, médico, odontólogo, entre outros.

Salário: até 6.400 reais

Inscrições: até 20 de março pelo site da Cotec

MG – Universidade Federal de Minas Gerais

O processo seletivo visa preencher quatro vagas de professor adjunto, no Instituto de Ciências Agrárias, em Montes Claros (MG), nas áreas de Entomologia Florestal e Manejo Integrado de Pragas Florestais; Perícias, Licenciamento, Certificação e Segurança do Trabalho Florestal; Planejamento, Otimização e Regulação Florestal e Floricultura, Paisagismo e Jardinagem.

Salário: até 8.344,64 reais

Inscrições: os prazos variam conforme a vaga: 23 de março para Floricultura, Paisagismo e Jardinagem; e 27 de março para Entomologia Florestal e Manejo Integrado de Pragas Florestais; Perícias, Licenciamento, Certificação e Segurança do Trabalho Florestal; Planejamento, Otimização e Regulação Florestal. Os candidatos devem se inscrever na Secretaria Geral do Instituto, das 8h às 11h e das 14h às 16h, nos dias úteis, ou por procuração. Mais informações estão no site do Instituto.

MG – Prefeitura de Nova Resende

São 43 oportunidades para todos os níveis. Há vagas para médico, farmacêutico, enfermeiro, professor, entre outras.

Salário: até 7.650,50 reais

Inscrições: até 31 de março pelo site Tendências Concursos

MG – Prefeitura de Belo Horizonte

São 731 vagas em cargos de níveis médio/técnico e superior. Os cargos para quem tem nível superior são para cirurgião dentista, enfermeiro, médico, técnico superior de saúde e engenheiro.

Salário: até 7.768,34 reais

Inscrições: até 2 de abril pelo site do IBFC

MG – Prefeitura de Araújos

O concurso oferece 96 vagas, inclusive para advogado, bibliotecário, engenheiro civil, fisioterapeuta, médico, nutricionista, pedagogo, psicólogo, entre outras.

Salário: até 7.433,54 reais

Inscrições: até 8 de abril pelo site da Exame Consultores

MG – Prefeitura de Santana do Paraíso

São 75 vagas no total, com oportunidades para advogado, enfermeiro, médico, odontólogo, educador físico, nutricionista.

Salário: até 10.450,01 reais

Inscrições: até 16 de abril pelo site do IMAM Concursos Públicos



RS Prefeitura de Canoas

No edital 79, são 10 vagas para procurador municipal, que exigem nível superior. No edital 61, as oportunidades são para analistas na área de engenharia, assistência social, psicologia, veterinária, entre outras.

Salário: até 10.741,50 reais

Inscrições: pelo site da Fundação La Salle. Os prazos variam de acordo com o edital: até 6 de abril para as oportunidades do edital 61 e até 13 de abril para as oportunidades de procurador.

RS Ministério Público do Rio Grande do Sul

São oportunidades para cadastro de reserva para assessor com bacharelado em História.

Salário: 10.243,67 reais

Inscrições: até 9 de abril pelo site do Ministério Público do Rio Grande do Sul.

CENTRO-OESTE



GO – Prefeitura de Aloândia

Há 38 oportunidades para todos os graus de escolaridade. Há vagas para nutricionista, odontólogo, médico (PSF), psicólogo, fisioterapeuta, contador, enfermeiro e fonoaudiólogo.

Salário: até 6 mil reais

Inscrições: até 31 de março pelo site do Itame

GO – Prefeitura de Mineiros

São 1013 vagas para todos os níveis, das quais 561 são para cadastro reserva. Os cargos para quem tem nível superior são, entre outros, administrador, advogado, analista de recursos humanos, cirurgião dentista, engenheiro ambiental, engenheiro civil, engenheiro florestal, farmacêutico, médicos (diversas especialidades), veterinário, nutricionista e psicólogo

Salário: até 8.504 reais

Inscrições: até 10 de abril pelo site da Funvapi

MT – Prefeitura de Santa Terezinha

São 56 vagas para todos os níveis de escolaridade. Entre outros cargos disponíveis, há os de administrador, assessor jurídico, bioquímico, contador, engenheiro civil, médico e professor.

Salário: até 13 mil reais

Inscrições: até 7 de abril pelo site da Sydcon

NORTE E NORDESTE



AM – Conselho Regional de Farmácia do Amazonas

São 19 vagas para todos os níveis. As oportunidades para quem tem graduação são de analista de sistemas, advogado, e fiscal farmacêutico.

Salário: até 5.727,22 reais

Inscrições: até 9 de abril pelo site da MGA Concursos

RR – Tribunal de Justiça de Roraima

As oportunidades são para juiz substituto. São 6 vagas mais formação de cadastro de reserva. Formação em direito exigida, assim como três anos de prática jurídica.

Salário: 22.614,52 reais

Inscrições: até 24 de março pelos site da Fundação Carlos Chagas FCC

RO – Prefeitura de Ministro Andreazza

Há 39 vagas, para nível superior, médio, técnico e fundamental. Os cargos para quem tem diploma de graduação são para assistente social, advogado, contador, médico veterinário, médico, farmacêutico, entre outros.

Salário: até 6 mil reais

Inscrições: até 9 de abril pelo site da MGA Concursos

TO – Prefeitura de Ponte Alta do Tocantins

São 207 vagas para profissionais de todos os níveis, nas áreas da administração, assistência social, saúde e magistério.

Salário: até 8 mil reais

Inscrições: até 31 de março pelo site da Idesc Assessoria

PA/ AP – Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, do Pará e Amapá abriu uma vaha para juiz do trabalho substituto. Podem partipar bacharéis em direito com experiência jurídica de 3 anos, no mínimo.

Salário: 27.500 reais

Inscrições: até 30 de março pelo site do tribunal

PA – Defensoria Pública do Pará

São 18 oportunidades e cadastro de reserva para o cargo de defensor público substituto.

Salário: 15.663,55 reais

Inscrições: até 2 de abril pelo site FMP Concursos

BA – Prefeitura de Érico Cardoso

São 87 vagas, para todos os níveis. Há oportunidades para médico, farmacêutico, fonoaudiólogo, biólogo, enfermeiro, médico veterinário, entre outras.

Salário: até 8 mil reais

Inscrições: até 24 de março pelo site SR Concursos

PE – Instituto de Tecnologia de Pernambuco (Itep)

Estão em disputa 50 vagas para professores temporários, com nível superior, para dar aula em cursos técnicos de nível médio nos Centros Tecnológicos de Pernambuco de Olinda, Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada e Araripina. A contratação é por tempo determinado.

Salário: não informado

Inscrições: até 18 de março pelo site do Itep

PE – Polícia Civil de Pernambuco

O concurso oferece 100 vagas para delegado da Polícia Civil. É pré-requisito ser formado em Direito.

Salário: até 9.969,81 reais

Inscrições: até 29 de março pelo site da Upenet

PB – Prefeitura de Vista Serrana

São 33 vagas para todos os níveis, inclusive para médico (clínico e psiquiatra), farmacêutico, nutricionista, odontólogo, educador físico, entre outros.

Salário: até 12 mil reais

Inscrições: até 22 de março pelo site da Conpass