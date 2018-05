26 concursos públicos selecionam para salários de R$ 5 mil até R$ 16 mil

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

SUL E SUDESTE

SP – Polícia Civil de São Paulo

São 250 vagas para delegado. Podem participar candidatos com curso superior em Direito, que tenham CNH na categoria B ou superior e que comprovem dois anos de atividade jurídica ou de exercício no cargo de policial civil.

Salário: 9.507,77 reais

Inscrições: até 11 de maio pelo site da Vunesp.

SP – Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

A vaga, de nível superior, é para procurador de universidade assistente para formados em Direito inscritos na OAB. Confira o edital

Salário: 7.536,84 reais

Inscrições: até 7 de junho pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Sorocaba

São 5 oportunidades para procurador do município. É preciso ser formado em Direito e ter inscrição na OAB –SP. Veja o edital

Salário: 7.917,45 reais

Inscrições: até 7 de junho pelo site da Vunesp

SP – Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2)

São 320 vagas para nível médio e superior. Há oportunidades para técnico e analista judiciário de diversas especialidades.

Salário: até 11.006,83 reais

Inscrições: até 22 de junho pelo site da Fundação Carlos Chagas

MG – Corpo de Bombeiros de Minas Gerais

São 30 vagas para nível médio, destas 27 são para o público masculino e 3 para o público feminino.

Salário: até 5.769,42 reais

Inscrições: até 9 de maio pelo site da Fundep

MG – Prefeitura Capetinga

São 5 vagas para nível fundamental, médio, técnico e superior. Há oportunidades para assistente social, médico, nutricionista, entre outros.

Salário: até 13.277,50 reais

Inscrições: até 14 de maio pelo site Dédalus

MG – Polícia Civil de Minas Gerais

São 76 vagas para vagas para o cargo de delegado de polícia substituto.

Salário: 11.475,57 reais

Inscrições: até 15 de maio pelo site Fumarc

MG – PBH Ativos

São 12 vagas para nível médio e superior em Belo Horizonte. Há oportunidades para técnico administrativo, analista administrativo financeiro, analista contábil e analista jurídico.

Salário: até 5.775 reais

Inscrições: até 6 de julho no site da IBGP

PR – Prefeitura de Maringá

São 152 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: 12,575,59 reais

Inscrições: até 11 de maio pelo site da Fauel

SC – Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina

Há oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior. Programador, advogado, fiscal farmacêutico estão entre os profissionais que encontram oportunidades.

Salário: até 5.097,25 reais

Inscrições: até 15 de maio pelo site PA Concursos

SC – Prefeitura de Governador Celso Ramos

São 85 vagas para nível fundamental, médio e fundamental de escolaridade no setor de saúde e obras do município. Há vagas para médico, enfermeiro, geólogo, entre outros.

Salário: até 10.250 reais

Inscrições: até 21 de maio pelo site Faepesul

SC – Prefeitura de Santa Rosa do Sul

São 34 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, fonoaudiólogo, enfermeiro, entre outros.

Salário: até 10.266,64 reais

Inscrições: até 24 de maio pelo site Acesse Concursos

SC – Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina

São 26 vagas para nível médio e superior. Há oportunidades para engenheiro eletricista, engenheiro civil, arquiteto, entre outros.

Salário: até 6.156,63 reais

Inscrições: até 6 de junho pelo site da FGV projetos

RS – Prefeitura e Câmara de Salvador das Missões

São 13 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, professor, contador, entre outros.

Salário: até 9.369 reais

Inscrições: até 10 de maio pelo site Objetiva

RS – Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo

São 118 vagas para nível fundamental, médio, técnico e superior. Há oportunidade para médicos de diversas especialidades, além de enfermeiro e condutor de ambulância.

Salário: até 15.138 reais

Inscrições: até 14 de maio pelo site da Fundação La Salle

CENTRO OESTE

GO – Prefeitura e Câmara de Aurilândia

São 68 vagas fundamental, médio e superior. Há oportunidades para controle interno, executor administrativo, entre outras.

Salário: até 10 mil reais

Inscrições: até 27 de maio pelo site Consesp

MS – Prefeitura de Nova Andradina

São 201 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, arquiteto, zootecnista, entre outros.

Salário: até 13.143,47 reais

Inscrições: até 4 de junho pelo site da Fapec

MS – Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul

São 438 vagas de nível médio e superior. São 388 oportunidades para soldado, sendo 341 destinadas aos candidatos do sexo masculino e 47 destinadas para sexo feminino. No concurso para oficial, são 50 vagas, sendo 40 para sexo masculino e dez para sexo feminino.

Salário: até 7.089,13 reais (oficial depois do curso de formação.)

Inscrições: 25 de junho pelo site da Fundação Fapems

MS – Polícia Militar de Mato Grosso do Sul

São 438 vagas para nível médio e superior de escolaridade para oficiais e soldados.

Salário: até 7.089,13 reais

Inscrições: até 25 de junho pelo site da Fundação Fapems

MT – Universidade do Estado de Mato Grosso

São 112 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para técnicos, engenheiro eletricista, engenheiro civil, psicólogo, entre outros.

Salário: até 6.136,91 reais

Inscrições: até 20 de maio pelo site da UNEMAT

NORTE E NORDESTE

PA – Prefeitura de Ipixuna do Pará

São 210 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professor, médico, fisioterapeuta, psicólogo, entre outros.

Salário: até 5.545,61 reais

Inscrições: até 20 de maio pelo site do Instituto Vicente Nelson

PE – Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa)

São 63 oportunidades: 24 vagas para empregos de nível superior para cargos de analista de saneamento e analista de gestão, 11 vagas para empregos de nível médio técnico para assistente de Saneamento e 28 vagas para empregos de nível médio para assistente de saneamento e gestão. Para a função de analista de saneamento são buscados os seguintes profissionais: engenheiro cartógrafo, engenheiro eletrônico, engenheiro químico, engenheiro civil e engenheiro eletrotécnico. Os contratados pela Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

Salário: até 6.743,28 reais

Inscrições: 4 de junho pelo site da FGV

PI – Polícia Civil do Piauí

São 350 vagas de nível superior 50 para delegados, 50 para peritos e 250 para agentes que serão distribuídos em todo o estado.

Salário: até 16.391,11 reais (delegado).

Inscrições: até 15 de maio pelo site do Nucepe.

BA – Prefeitura de Pojuca

São 198 para os níveis fundamental, médio e superior

Salário: 6.600 reais

Inscrições: até 11 de maio pelo site Concepção Consultoria.

CE – Prefeitura de Itarema

São 399 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para engenheiro civil, farmacêutico bioquímico, médico, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicólogo, entre outras.

Salário: até 7.700.00 reais

Inscrições: até 13 de maio pelo site Idib

MA – Empresa Maranhense de Administração Portuária (Emap)

São 42 vagas para nível médio e superior. Há oportunidades na área de comunicação, administrativa, enfermagem, TI, engenharia, entre outras.

Salário: até 8.586 reais

Inscrições: até 9 de maio pelo site do Cespe