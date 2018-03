25 concursos públicos oferecem salários de até R$27,5 mil

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

SUL E SUDESTE

SP – Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (Arsesp)

Há 46 oportunidades para nível superior. O concurso é para 4 vagas de analista de suporte à regulação (áreas de relações institucionais, recursos humanos, protocolo e administrativa) e 42 vagas de especialista em regulação e fiscalização de serviços públicos (áreas elétrica, de gás canalizado, econômica-financeira, de saneamento básico e de relações institucionais).

Salário: até 6.214 reais

Inscrições: até 21 de março pelo site da Fundação Vunesp

SP – Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato

São 46 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há vagas para médico, psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, entre outros.

Salário: até 11.434,19 reais

Inscrições: 23 de março pelo site do Instituto Mais

SP – Câmara Municipal de São José dos Campos

Há 26 oportunidades para nível médio e superior: 25 vagas para técnico legislativo e 1 para analista legislativo-contador.

Salário: até 5,312.62 reais

Inscrições: até 23 de março pelo site da Fundação Vunesp

SP – Sabesp

São 661 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades de nível superior para advogado, analista de gestão nas áreas de administração, contabilidade, economia, psicologia, publicidade e propaganda, relações públicas, sistemas, biólogo, engenheiro ( nas áreas ambiental, civil, elétrica, mecânica, sanitarista e segurança do trabalho), médico do trabalho, químico, tecnólogo na área de construção civil, construção de edifícios e obras hidráulicas.

Salário: até 7.964, 50 reais

Inscrições: até 26 de março pelo site da FCC

SP – Prefeitura de Serrana

O concurso oferece 113 oportunidades para os níveis superior, médio e fundamental, inclusive para engenheiro civil, psicólogo, médico e professor.

Salário: até 8,811.93 reais

Inscrições: até 27 de março pelo site da Fundação Vunesp

SP – Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

São apenas duas vagas imediatas no TRT que tem sede em Campinas (SP) e o resto é para formação de cadastro de reserva. Os cargos de nível superior são de analista judiciário – área judiciária – especialidade oficial de justiça avaliador federal, analista judiciário – área judiciária, analista judiciário – área administrativa, analista judiciário – área apoio especializado – especialidades de: arquitetura, história, medicina, medicina (psiquiatria), odontologia e psicologia.

Os cargos de nível médio/técnico são de técnico judiciário – área administrativa, técnico judiciário – área administrativa – especialidade segurança, e técnico judiciário – área apoio especializado – especialidade enfermagem.

Salário: até 12.742,14 reais

Inscrições: até 4 de abril pelo site da Fundação Carlos Chagas

RJ – Ministério Público do Rio de Janeiro

São 35 vagas para promotor. É preciso ser bacharel em direito com, pelo menos, três anos de prática jurídica.

Salário: até 27.500, 16 reais

Inscrições: até 6 de abril pelo site do MPRJ

MG – Prefeitura de São João Evangelista

São 34 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Médico, enfermeiro, dentista, assistente social, nutricionista, entre outros.

Salário: até 10.388,12 reais

Inscrições: até 1 de abril pelo site da MSM Consultoria

MG – Ministério Público de Minas Gerais

São 40 vagas de nível superior para promotor de Justiça substituto

Salário: até 26.125, 17 reais

Inscrições: até 2 de abril pelo site MPMG

PR – Prefeitura de Porto Vitória

São 18 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, professor, enfermeiro.

Salário: até 6.166,38 reais.

Inscrições: até 2 de abril pelo site Saber.

SC – Prefeitura de Lages

São 132 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: 13.908,93 reais

Inscrições: até 29 de março no seguinte horário: das 8h às 11h e das 14h às 17h exclusivamente na Biblioteca Pública Municipal, situada no Parque Jonas Ramos, s/n – Tanque – Centro, Lages SC.

RS – Universidade Federal de Santa Maria

São 7 vagas de nível superior. Confira o edital

Salário: até 18.895,71 reais

Inscrições: até 23 de março pelo site da universidade

RS – Prefeitura de Porto Alegre

São 10 vagas. Tem oportunidade para médico e procurador, entre outras.

Salário: até 8.195,43 reais

Inscrições: até 23 de março pelo site da prefeitura

RS – Polícia Civil do Rio Grande do Sul

Há 100 oportunidades para nível superior. O cargo disponível é o de delegado de polícia, voltado para quem tem curso superior em Direito.

Salário: até 20,353.06 reais

Inscrições: até 27 de março pelo site da Fundatec



RS – Prefeitura de Erebango

São 16 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Tem oportunidade para médico, professor, psicólogo, entre outras.

Salário: até 12.539,31 reais

Inscrições: até 27 de março pelo site SC Concursos

CENTRO OESTE

DF – Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal

São 200 vagas. Há oportunidades para administrador, advogado, médico, entre outros.

Salário: até 5.404,64 reais

Inscrições: até 22 de março pelo site Quadrix

DF – Polícia Militar do Distrito Federal

Há 2 mil vagas para nível superior, das quais 1500 são para cadastro reserva. O concurso é voltado à admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de soldado policial militar.

Salário: até 5,245 reais

Inscrições: até 4 de abril pelo site do Iades



DF – Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal

Há 292 vagas para médicos em diversas especialidades, e também há mais 30 oportunidades para enfermeiro. Além disso, também encontram vagas os seguintes profissionais: administrador, analista de sistemas, contador, economista, estatístico, farmacêutico-bioquímico – farmácia, físico – radiodiagnóstico, físico – radioterapia, físico – medicina nuclear, fonoaudiólogo e técnico em comunicação social.

Salário: até 12,654 reais

Inscrições: até 30 de abril pelo site Iades

MT – Universidade Federal de Mato Grosso

São 22 vagas de nível superior para professores. Confira o edital

Salário: até 10.043,67 reais

Inscrições: até 25 de março pelo site de concursos da Universidade

MT – Prefeitura de Mirassol D’Oeste

São 69 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 17.512,29 reais

Inscrições: 30 de março no site Exata Consultoria

GO – Prefeitura de Firminópolis

São 185 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para nutricionista, médico, fisioterapeuta, farmacêutico, enfermeiro, professor, odontólogo.

Salário: até 7.382 reais

Inscrições: até 28 de março pelo site Itame

NORTE E NORDESTE

PE – Prefeitura de Tacaratu

São 294 vagas para os níveis fundamental, médio e superior divididas em 41 cargos.

Salário: até 10 mil reais

Inscrições: até 30 de abril pelo site Admtec

PB – Universidade Federal de Campina Grande

São três vagas de nível superior para professores nas áreas de cálculo, engenharia civil e engenharia ambiental.

Salário: 6.627,43 reais

Inscrições: até 23 de março na secretaria da Unidade Acadêmica de Ciência e Tecnologia Ambiental, localizada à Rua Jairo Vieira Feitosa, 1770, Bairro dos Pereiros, em Pombal.

TO – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins

São 10 vagas de nível médio e superior para professores e técnicos administrativos.

Salário: até 9,585.67 reais

Inscrições: até 27 de março pelo site do Instituto

TO – Prefeitura de Goianorte

São 80 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para assistente social, educador físico, enfermeiro, fisioterapeuta, médico, odontólogo.

Salário: até 13 mil reais

Inscrições: até 15 de abril pelo site do Icap.