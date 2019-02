25 bolsas de estudo estão com inscrições abertas em fevereiro e março

Como todos os meses, o Estudar Fora compilou as melhores bolsas de estudo com inscrições aberta! Dessa vez, com o fim do ano se aproximando, a ideia é que você já possa se preparar para realizar o sonho de estudar no exterior em 2019.

Por isso, a seleção atual inclui as melhores bolsas tanto em dezembro quanto em janeiro. Há opções para graduação, mestrado e doutorado nos destinos mais procurados por quem deseja ter uma experiência de estudos fora. Isso inclui Estados Unidos, Austrália, Holanda e França. Também existem opções de programas de verão e oportunidade de participação em conferências globais. Confira!

Bolsas de Estudo para Cursos Curtos e Graduação

Bolsas para intercâmbios de estágio ou voluntariado

A associação de intercâmbios International Volunteer HQ está oferecendo bolsas para pessoas que queiram fazer trabalho voluntário ou estágio no exterior. As bolsas para intercâmbios de estágio ou voluntariado são chamadas de Alternative Break Scholarships permitem que os interessados realizem intercâmbios de duas semanas todas as despesas pagas. As inscrições vão até 11 de fevereiro e podem ser feitas por meio deste link.



Bolsa Neubauer para cursos curtos na University of Chicago para estudantes de ensino médio

A University of Chicago está oferecendo bolsas integrais para estudantes de ensino médio que queiram realizar um de seus “Summer Sessions”, ou cursos curtos. As bolsas, oferecidas pela família Neubauer, contemplarão dois alunos de cada um dos seguintes países: Brasil, México e Vietnã. As inscrições vão até 27 de fevereiro.

Os bolsistas receberão todos os custos do curso, além de hospedagem, alimentação, seguro saúde e despesas com livros exigidos. As taxas referentes ao visto estadunidense e à passagem de ida e volta também serão cobertas. A bolsa é válida para alunos que se inscrevam em cursos dos programas “Pathways” ou “Immersion” da University of Chicago.

Governo da Turquia oferece bolsas integrais de graduação e pós

O programa de bolsas Türkiye Scholarships 2019 iniciou recentemente seu período de inscrições. O programa de bolsas integrais de graduação e pós-graduação, financiado pelo governo turco, permite que alunos estudem na Turquia com todas as despesas pagas. As inscrições vão até 20 de fevereiro.

Um dos diferenciais do programa é que, além da bolsa, ele também oferece colocação aos candidatos contemplados. Assim, não é preciso, necessariamente, já ter sido aceito em algum programa de graduação ou pós-graduação na Turquia.

Além disso, o programa também oferece um ano de curso de língua turca para bolsistas que não tenham conhecimento da língua. Dessa forma, é possível se candidatar à bolsa mesmo que você ainda não saiba falar turco. Inscreva-se neste link.

Bolsas para graduação e mestrado na Austrália

A University of Queensland (UQ), na Austrália está com inscrições abertas para a Bolsa de Líderes Globais da América Latina. A iniciativa é destinada a candidatos a cursos da Faculdade de Negócios, Economia e Direito da universidade. Os contemplados terão de 50% a 100% dos custos de tuition fee cobertos para até quatro semestres de estudo. Porém, tanto o critério de seleção quanto o valor final concedido aos selecionados dependerá do desempenho dos estudantes.

Os candidatos devem, primeiro, se inscrever ao curso de interesse e só então preencher o formulário de candidatura para o apoio financeiro. O prazo para ingresso no segundo semestre do ano que vem vai até 30 de abril de 2019.

Programa do ministério holandês para auxílio a cursos de bacharelado na Holanda

Estão abertas as inscrições para o Holland Scholarship , programa de bolsas de estudo financiado pelo Ministério Holandês da Educação, Ciência e Cultura. É uma parceria com universidades holandesas de pesquisa e ciências aplicadas. O auxílio, no valor de 5 mil euros, é destinado a estudantes estrangeiros de fora do Espaço Econômico Europeu (EEA), interessados em cursar bacharelado ou mestrado na Holanda.

A contribuição cobre os gastos referentes ao primeiro ano do curso. Por essa razão, o prazo final para se inscrever ao Holland Scholarship depende do curso escolhido. O período de candidatura varia entre 1º de fevereiro e 1º de maio de 2019.

Fundação GRAMMY Latino oferece bolsa de até US$ 200 mil para alunos de música

Fundação Cultural Latin Grammy está com as inscrições abertas para a bolsa de estudo Emilio e Gloria Estefan para músicos aspirantes interessados em música latina admitidos na Berklee College of Music. A bolsa para alunos de música tem duração de quatro anos e valor máximo de US$ 200 mil, e as inscrições podem ser feitas por meio deste link. As inscrições ficam abertas até o dia 10 de abril de 2019.

Governo romeno abre inscrições para bolsas de graduação e pós

O governo romeno está oferecendo 85 bolsas de estudo para alunos de graduação e pós-graduação que queiram estudar na Romênia. As bolsas têm duração de um ano e meio a seis anos, e podem ser solicitadas por alunos de qualquer país do mundo (exceto países membros da União Europeia) que não tenham cidadania romena. As inscrições devem ser feitas até o dia 15 de março de 2019.

Como parte da bolsa, os estudantes escolhidos poderão estudar gratuitamente nas instituições de ensino superior de sua escolha. Além disso, a bolsa também cobre acomodação, conforme as capacidades de cada universidade. Os alunos escolhidos também receberão uma ajuda de custo mensal em moeda romena, num valor equivalente a 65 euros (para graduandos), 75 euros (para mestrandos) ou 85 euros (para doutorandos).

LAIOB oferece 12 bolsas para cursos de negócios nos EUA

O LAIOB (Latin American Institute of Business) está oferecendo 12 bolsas de estudo para os cursos de Marketing, Management, Sales Management & Negotiation e Innovative Project Management. Os cursos são da University of Akron, em Ohio, nos Estados Unidos, e têm duração de duas semanas, com carga horária de 64 horas. Eles acontecerão em julho de 2019. As inscrições vão até 10 de março e podem ser feitas por meio deste link.

Para cada um dos quatro cursos, o LAIOB oferecerá uma bolsa integral e duas bolsas de 70%, totalizando 12 bolsas para cursos de negócios. Além delas, o instituto também concederá bolsas de 50% e 30% a outros candidatos selecionados durante o processo seletivo.

Bolsas de Estudo para Pós-Graduação

Pós-graduação na Bélgica com direito a mais de 600 euros por semana

A Ghent University (também conhecida como UGent) oferece auxílio financeiro aos melhores colocados para o processo seletivo de mestrado. Os programas, em inglês, são nas áreas de Biociência e Engenharia. Entretanto, não existe um formulário específico para concorrer a essas bolsas de estudo. Isso porque a própria universidade se encarrega de conceder o apoio financeiro aos primeiros colocados.

Anualmente, cerca de 15 bolsas desse tipo são disponibilizadas, sendo que o valor é estimado em 654 euros por mês. Além disso, os beneficiados terão as despesas com saúde e responsabilidades civis cobertas. Conheça os programas de mestrado da Ghent University aqui. As inscrições vão até 1º de março.

Bolsa para mestrado em Turismo do Vinho

O programa Wintour, do Erasmus Mundus, está com inscrições abertas até 14 de fevereiro de 2018. O mestrado em turismo do vinho faz parte dos programas oferecidos pela iniciativa Erasmus Mundus e aceita candidatos que tenham graduação em áreas como Marketing, Turismo e Enologia.

Com duração de dois anos, o “Master on Wine Tourism Innovation” permite que os alunos estudem em três universidades parceiras. São elas: Universidade Rovira i Virgili, em Tarragona, na Espanha; Bordeaux, na França e finalmente a Universidade do Porto, em Portugal. Todas as aulas são ministradas em inglês. Portanto, o candidato interessado deve encaminhar um comprovante de proficiência, como TOEFL e IELTS.

Bolsas integrais de doutorado nos EUA da Comissão Fulbright

A Comissão Fulbright está com inscrições abertas para bolsas integrais de doutorado pleno nos Estados Unidos. As bolsas são para pesquisadores de quaisquer área que desejem fazer seu doutorado nos EUA, e as inscrições vão até 31 de março de 2019.

Os alunos contemplados terão suas taxas administrativas e acadêmicas pagas diretamente à universidade anfitriã pela comissão. Além disso, receberão também um valor mensal (que varia conforme o campus) e um adicional de 50% desse valor para cobrir as despesas de um dependente (cônjuge ou filho).

A bolsa também contempla seguro de saúde para o bolsista e seu dependente, passagem de ida e volta entre Brasil e EUA e auxílio de US$ 1.300 para que ele se instale no seu local de estudo. Os bolsistas também ficam isentos das taxas do Visto J-1 para os EUA. Os benefícios são válidos pelos primeiros três anos do doutorado.

Bolsas de pós-graduação na França em uma das universidades mais antigas do país

A Université de Franche-Comté está com inscrições abertas para o programa de bolsas de estudo Victor Hugo. As bolsas de pós-graduação na França do programa são oferecidas exclusivamente a pesquisadores de países da América Latina falantes de português ou espanhol, ou do Haiti. É possível inscrever-se até o dia 01 de março.

As bolsas têm duração de um ano, e cobrem tanto a despesa do pesquisador com as taxas da universidade quanto seus gastos com alimentação e alojamento. O valor total da bolsa, de acordo com o edital do programa, é de 7.300 euros ao longo de um ano (de julho de 2019 a junho de 2020).

Bolsas de pós-graduação para brasileiros trabalhando no setor público

A Hertie School of Governance, em parceria com o Instituto República, está com inscrições abertas para bolsas para pós-graduação a brasileiros. As bolsas são voltadas para profissionais que atuem no setor público e tem, segundo a escola, o objetivo de “fomentar excelência no setor público brasileiro”. As inscrições vão até 1 de maio.

Estão disponíveis bolsas para três programas de mestrado oferecidos pela escola. São eles o Master of Public Policy (mestrado em políticas públicas), Master of International Affairs (mestrado em assuntos internacionais) e o Executive Master of Public Administration (mestrado executivo em administração pública). Mais informações sobre cada um dos programas podem ser vistas nos respectivos links.

Universidade Johns Hopkins lança bolsa de mestrado em homenagem a Marielle Franco

A universidade americana Johns Hopkins inaugurou recentemente a bolsa de estudos em homenagem a Marielle Franco, vereadora assassinada em março de 2018 no Rio de Janeiro. O apoio financeiro foi disponibilizado graças a uma doação anônima recebida em nome de Marielle.

O valor ainda não foi divulgado, mas o fato é que a bolsa vai custear parte das despesas do mestrado em relações internacionais com foco na América Latina. O curso faz parte do Programa de Estudos Latino-Americanos (LASP) da School of Advanced International Studies (SAIS) na Johns Hopkins. Candidatos a qualquer curso do SAIS da Johns Hopkins serão considerados para receber a bolsa Marielle Franco, desde que sua área de concentração na pesquisa sejam os estudos latino-americanos. A lista de cursos disponíveis pode ser acessada nessa página.

George Washington University lança bolsas de pós-graduação

Localizada nos Estados Unidos, a George Washington University lançou bolsas para programas de pós-graduação. Trata-se de uma fellowship com duração de até três anos, para mestrado, e até cinco, para doutorado. O prazo para candidaturas vai até 8 de fevereiro de 2019. O foco da iniciativa são estudantes que serão líderes em suas áreas de atuação, quando voltarem aos seus países de origem.

Fundação Boustany oferece bolsas para MBA em Cambridge e em Harvard

Esta oportunidade é um sonho para muitas pessoas, sem sombra de dúvida! É que os MBA de Harvard e Cambridge estão entre os melhores do mundo. Agora, imagine poder estudar em uma dessas duas instituições com uma bolsa de estudos…

As bolsas Boustany MBA Harvard Scholarship e Cambridge Scholarship são oferecidas a cada dois anos para os programas de MBA das duas instituições. As inscrições para 2019 já estão abertas e vão até 31 de maio de 2019.

Um dos 10 melhores programas de MBA dos Estados Unidos oferece bolsas para brasileiros

A Marshall School of Business da University of Southern California (USC) está oferecendo três bolsas de estudo para alunos brasileiros interessados em cursar o seu programa de MBA internacional em 2019. As inscrições estão abertas até 15 de maio de 2019. Entretanto, é aconselhável que os candidatos interessados na bolsa se inscrevam o quanto antes.

As bolsas para MBA da USC são oferecidas para candidatos com alto potencial e podem chegar a 50 mil dólares. Os alunos selecionados também receberão auxílio moradia, que pode chegar a 15 mil dólares para quem viaja com os filhos. No total, portanto, o valor da bolsa é de até 65 mil dólares.

Curso de governança e políticas públicas na Alemanha com bolsa integral do governo

A MGG Academy (Managing Global Governance) 2019, associada ao Instituto Alemão de Desenvolvimento (DIE), está com inscrições abertas. A academia é um curso de governança e políticas públicas avançado para profissionais da Europa e de países em desenvolvimento. Seu objetivo é dar apoio aos profissionais que estão trabalhando para trazer mudanças positivas para problemas globais. As inscrições vão até 15 de fevereiro.

Os candidatos selecionados para participar da MGG receberão bolsas do governo federal alemão. Essas bolsas de estudo cobrem os custos de deslocamento até a Alemanha e o custo de vida durante o período do curso (de 15 de agosto a 11 de dezembro de 2019). A bolsa também inclui seguro de saúde e de vida.

Bolsas da fundação Rotary para programas de pós relacionados a água e saneamento

A Fundação Rotary está oferecendo bolsas de estudo para pesquisadores de diversas áreas interessados em resolver os problemas de água potável e saneamento básico do mundo. As bolsas da Fundação Rotary serão oferecidas a alunos que tenham sido aceitos no programa de pós-graduação do IHE Delft Institute for Water Education, na Holanda.

Mais informações sobre as inscrições (que vão até o dia 1 de abril) estão disponíveis no formulário que pode ser acessado por aqui.

Bolsas para pós-graduação da Academia Nacional de Ciências da Índia

A INSA (Indian National Science Academy, ou academia nacional de ciências da Índia) está com as inscrições abertas para a JRD-Tata Fellowship. Trata-se de um programa de bolsas de estudo para alunos das áreas de exatas e biológicas dos países em desenvolvimento. As inscrições ficam abertas até o dia 30 de abril. O formulário de inscrição pode ser visualizado por meio deste link.

Mestrado em Supply Chain nos EUA oferece cinco bolsas para brasileiros

A Marshall School of Business, da University of Southern California (USC), está oferecendo exclusivamente para alunos brasileiros cinco bolsas de estudo parciais, que podem chegar até 50%, no mestrado online em Global Supply Chain Management. O programa é destinado a alunos com pelo menos três anos de experiência na área de supply chain e logística, e tem duração de um ano e meio.

A seleção exige que o candidato comprove diploma de bacharel antes do início do programa. Mais detalhes podem ser acessados neste site. Os currículos em inglês devem ser enviados para ms.gscm@marshall.usc.edu . As inscrições para alunos internacionais estão abertas até 1º de março de 2019, mas é aconselhável que os candidatos se inscrevam o quanto antes, principalmente os candidatos à bolsa.

EXTRA

Programa Líderes Estudar 2019 abre inscrições

O Programa Líderes Estudar, antes conhecido como programa de bolsas de estudo da Fundação Estudar, está com inscrições abertas para sua edição de 2019 até o dia 01/04! O programa existe há 26 anos como forma de propiciar que brasileiros estudem nas melhores universidades do mundo – seja no Brasil ou no exterior – e desenvolvam ao máximo o seu potencial.

Podem se inscrever jovens brasileiros de até 34 anos, que se identificam com os valores da Estudar, apresentam excelência acadêmica e querem deixar um grande legado para o país. A candidatura é aberta a estudantes de todas as áreas e cursos. As inscrições podem ser feitas por meio deste link.

Curso de verão em Yale oferece bolsas de estudo para estudantes do ensino médio

A Universidade Yale, considerada a 8ª melhor universidade do mundo pelo World University Ranking oferece bolsas de estudo de necessidade financeira para estudantes do ensino médio que sejam aceitos para participar do programa Yale Young Global Scholars (YYGS). As inscrições vão até o dia 6 de fevereiro pelo site.

O YYGS é um curso de duas semanas que reúne jovens do ensino médio do mundo todo para estudar assuntos como ‘Política, Direito e Economia’ e Empreendedorismo. A taxa de inscrição para o programa é de 60 dólares. Por sua vez, o custo total do YYGS é de US$ 6,250 mil (gastos com alimentação e acomodação inclusos). No momento da inscrição, o estudante deve sinalizar que deseja concorrer às bolsas. Contudo, o auxílio não cobre os custos com passagem aérea.

Programa de inovação na Noruega abre inscrições para turma de 2019

O Young Sustainable Impact (YSI), programa de inovação na Noruega, está com inscrições abertasaté o dia 11 de fevereiro. A iniciativa pretende selecionar jovens talentos que tenham interesse em desenvolver startups focadas em impacto e que atuem em prol dos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS). Como parte do programa, os candidatos selecionados viajarão por duas semanas para a Noruega com tudo pago.

Programa de verão na Califórnia concede bolsa a jovens escritores

Fundada em 2008, a Breakthrough Generation é uma iniciativa do programa de pesquisa do Instituto Breakthrough, com sede na Califórnia, EUA. O objetivo da organização é promover o desenvolvimento de uma nova geração de pensadores e escritores capazes de encontrar novas soluções para os maiores desafios atuais nas áreas de energia, economia e meio ambiente.

Como incentivo, anualmente a instituição oferece bolsas de estudo a estudantes recém-formados e pós-graduandos do mundo todo. Eles participam de um programa de verão de dez semanas. As inscrições para a próxima edição, que acontece entre junho e agosto de 2019, estão abertas até 12 de fevereiro!