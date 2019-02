19 concursos pagam salários de até R$ 22,9 mil

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

Telebras

O concurso oferece 75 vagas em cargos de nível médio e superior para trabalhar em Belém, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. São 71 oportunidades para especialista em gestão de telecomunicações, que exige nível superior, 4 para técnico em gestão de telecomunicações, cargo de nível médio. As ocupações do especialista em gestão de telecomunicações são de advogado, analista superior/administrativo, analista superior/auditoria, analista superior/comercial, analista superior/estatística, analista superior/finanças, analista superior/marketing, analista superior/psicologia, analista de TI, contador, engenheiro eletricista e engenheiro de telecomunicações. As ocupações de técnico em gestão de telecomunicações são de assistente administrativo e assistente técnico.

Salários: 5.825,11 reais para nível superior e 2.196,22 reais para cargos em nível médio.

Inscrições: até 1º de fevereiro pelo site da Cespe

Sul – Sudeste

SP Prefeitura de Santana de Parnaíba



O concurso é para formação de cadastro de reserva para cargos de nível fundamental, médio e superior. As oportunidades para psicólogo, médico, médico plantonista, professor de educação básica II nas especialidades de educação especial – deficiência auditiva, biologia, ciências, educação artística, espanhol, filosofia, física, geografia, inglês, língua portuguesa, matemática, química e sociologia são as que exigem nível superior. O concurso vale por um ano podendo ser prorrogado por igual período.

Salário: até 5.891,13 reais

Inscrições: até 4 de fevereiro pelo site do Instituto Mais



SP Fundação para o Desenvolvimento da Unesp (Fundunesp)

São duas oportunidades profissionais. Para o cargo de engenheiro de segurança, é preciso ter nível superior em engenharia e curso em especialização em engenharia de segurança do trabalho. O salário é de R$ 6,1 mil. Já os requisitos para o cargo de analista programador júnior é formação superior em informática, administração ou engenharia e experiência profissional de no mínimo 6 meses. O salário é de R$ 5,6 mil.

Salários: entre R$ 5.631,81 e R$ 6.102

Inscrições: até 26 de fevereiro pelo site da Vunesp

RJ Secretaria de Estado da Defesa Civil do Rio de Janeiro

São dois processos seletivos para preencher 191 vagas em cargos de todos os níveis. Há oportunidades para geotécnico, hidrólogo e programador e atividade operacional e modelagem nas funções de meteorologista.

Salário: até 5.350 reais

Inscrições: até 1º de fevereiro pelo site Funcefet

MG Prefeitura de Santa Bárbara

São 159 oportunidades para todos os níveis. Para quem tem ensino superior, há vagas para contadores, médicos com especialização em Clínica Geral, além de professores de diferentes níveis e disciplinas.

Salários: até R$ 7.362,27

Inscrições: até 17 de fevereiro pelo site da Fumarc

MG Prefeitura de Santo Antônio do Amparo

São 39 oportunidades para cargos de nível fundamental, médio e superior divididas em concurso e processo seletivo. Para quem tem diploma superior, o concurso vai selecionar médico clínico geral, técnico de nível superior nas especialidades de administração, engenharia civil, educação e nutrição, e professor PII – geografia. Já no processo seletivo há oportunidades para médico PSF – clínico geral e técnico de nível superior saúde NASF I – terapeuta ocupacional que também exigem nível superior.

Salário: até 8.106,66 reais

Inscrições: até 20 de fevereiro pelo site Noroeste Concursos.

PR Prefeitura de Maringá

São 26 oportunidades para quem tem nível médio e superior. Há vagas para enfermeiro, médico clínico geral, médico pediatra, médico psiquiatra e médico do Programa Saúde da Família.

Salários: até R$ 8.509,89

Inscrições: até 15 de fevereiro pelo site da Fafipa

SC Instituto Federal de Santa Catarina

São 320 oportunidades para cargos em todos os níveis.Grande parte das oportunidades são para professores e técnicos administrativos. As vagas são para todos os campi do IFSC, em 17 municípios do estado: Joinville, Chapecó, São José, Florianópolis, Caçador, Araranguá, Canoinhas, Criciúma, Jaraguá do Sul, Urupema, Xanxerê, Gaspar, São Miguel do Oeste, Itajaí, Palhoça, Lages e Garopaba.

Salário: até 6.654,77 reais

Inscrições: até 15 de fevereiro pelo site do IFSC. Também é possível se inscrever nos campi do ISFC de segunda a quinta-feira, das 13h às 19h, e sexta-feira, das 8h às 14h, e entre 4 e 15 de fevereiro, das 13h às 19h.

RS Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS)



São 3 vagas de auditor substituto de conselheiro. É necessário ter nível superior em Direito.

Salários: até 22.911,74 reais

Inscrições: até 7 de fevereiro pelo site do TCE

Norte – Nordeste

PB Assembleia Legislativa da Paraíba

São 110 oportunidades e formação de cadastro de reserva em todos os níveis. Há vagas nos cargos de para analista legislativo (nível superior em qualquer área), consultor legislativo (nível superior em direito, economia, contabilidade ou administração) e procurador (nível superior em direito).

Salários: até 11.000 reais

Inscrições: até 6 de fevereiro pelo site da Fundação Carlos Chagas

BA Polícia Civil da Bahia

São 600 oportunidades para os cargos de delegado, escrivão e investigador. Para quem tem nível superior em direito, são 100 oportunidades para delegado.

Salário: até 9.155,28 reais , para o cargo de delegado, somando-se gratificações e referente à jornada de 40 horas semanais.

Inscrições: até 19 de janeiro pelo site do Cespe.

BA Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região – Bahia

São 7 oportunidades e formação de cadastro de reserva para o cargo de juiz do trabalho substituto, que deve ser formado em Direito e ter três anos de ativiade jurídica.

Salário: 21.766,15 reais

Inscrições: até 4 de fevereiro pelo site do Cespe

CE Prefeitura de Saboeiro

As inscrições para o concurso que oferece 131 oportunidades para níveis fundamental, médio e superior foram prorrogadas. As vagas de assistente social, bibliotecário, bioquímico, cirurgião dentista, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, médico e psicólogo exigem diploma superior na área relacionada.

Salário: até 7 mil reais

Inscrições: até 8 de fevereiro pelo site da consultoria GR

PI Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares

Foram divulgados 2 editais de concursos para preencher 1.054 vagas. Os cargos são de nível médio e superior para trabalhar no Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí. As oportunidades contemplam diversas formações universitárias.

Salário: até 7.774 reais

Inscrições: até 4 de fevereiro pelo site Iades

PA Prefeitura de Rio Maria

São 239 oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior. Para este último há vagas para médico pediatra, psiquiatra, cirurgião geral, clínico geral, médico auditor, enfermeiro, nutricionista, farmacêutico e bioquímico, fisioterapeuta, psicólogo, assistente social, pedagogo, odontólogo, médico-veterinário, fonoaudiólogo, professor (filosofia, magistério, educação física e arte) e contador. Haverá prova de títulos para professores.

Salário: até 6 mil reais

Inscrições: até 15 de fevereiro pelo site da Fadesp

RO e AC Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região – Rondônia e Acre

São 8 oportunidades para juiz do trabalho substituto. É preciso ter nível superior em direito, além de 3 anos de atividade jurídica, exercida após a obtenção do grau de bacharel em direito.

Salário: 21.766,15 reais

Inscrições: até 6 de fevereiro pelo site do TRT.

Centro-Oeste

DF Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos territórios

São 110 oportunidades para nível médio e superior. Destas, 15 são para analista judiciário e seis para oficial de justiça avaliador federal (ambos cargos são voltados para formados em direito), além de 2 vagas para médicos psiquiatras.

Salários: até R$ 7.566,41

Inscrições: até 13 de fevereiro pelo site da Cespe

DF Ministério de Minas e Energia



São 17 oportunidades oferecidas pelo Projeto de Assistência Técnica dos Setores de Energia e Mineral (Projeto Meta), sendo 14 para quem nível superior e 3 de nível médio. Os aprovados serão contratados pelo período de 3 anos, com possibilidade de prorrogação, até o limite máximo de 4 anos. Para quem tem nível superior as oportunidades são para analista de licitação (8 vagas) e analista financeiro (2 vagas), com remuneração de R$ 6.130,00, e gerente de projeto (3 vagas) e gerente técnico de projeto (1 vaga). Candidatos devem possuir diploma de nível superior em qualquer área de formação, exceto para o cargo de gerente técnico de projeto, que exige graduação em engenharia elétrica. Experiência superior a três ou cinco anos, a depender do cargo, nas áreas relacionadas em edital, é um pré-requisito. A seleção ocorre em Brasília.

Salário: até 8.300 reais

Inscrições: até 18 de fevereiro pelo Cespe

MS Polícia Civil de Mato Grosso do Sul

São 30 oportunidades para delegado de polícia substituto por todo o estado, exceto para a capital Campo Grande. Entre os requisitos está ter entre 21 e 45 anos de idade, carteira de motorista e experiência profissional na área jurídica de pelo menos três anos.

Salário: R$ 9.035,55

Inscrições: até 8 de fevereiro pelo site Concurso