16 cargos com maior abertura de vagas na pandemia, segundo a Catho

Profissões relacionadas a área de saúde tiveram mais de 3,7 mil vagas abertas em apenas uma semana de março, revelou levantamento da Catho, site de classificados de empregos.

Durante a crise do coronavírus, a área supermercadista também teve mais de 6 mil vagas abertas.

A profissão com maior demanda foi a de enfermeiro de UTI, com um aumento de 718% na comparação com o mês de março de 2019.

Segundo Fabrício Kuriki, gerente de BI, o movimento de mudança no mercado foi mais claro a partir da terceira semana de março. O mesmo vale para a queda de vagas em outras áreas. Ele observa que o cenário começou a se estabilizar agora, na segunda semana de abril.

“A queda na abertura de postos de trabalho ocorreu de maneira geral a partir das primeiras semanas, após alguns Estados adotarem medidas de distanciamento social”, comenta ele.

A crise trouxe a necessidade de aumentar a capadidade de atendimento em certas áreas, principalmente em saúde, supermercados, farmácia e logística.

“A partir do momento que as pessoas passaram a ficar mais em casa, a área de varejo supermercadista também aumentou o volume de abertura de vagas, juntamente com toda a cadeia de valor ligada a esse setor”, fala ele.

Confira os cargos com maior abertura de vagas durante a pandemia, segundo a Catho: