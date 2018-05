16 bolsas de estudo que estão inscrições abertas em maio

MBA em Portugal. Como todos os meses, o Estudar Fora compilou as melhores bolsas com inscrições abertas, para que você não perca tempo e nem prazos! A seleção de maio inclui bolsas para mestrado na China até uma bolsa deem Portugal.

As melhores bolsas de estudo com inscrições em maio!

Bolsas com inscrições abertas para Cursos Curtos e

Graduação

Universidade portuguesa oferece bolsas para graduação e pós

O Instituto Politécnico de Leiria está com inscrições abertas para seus cursos de pós-graduação e graduação. Para todos, há possibilidade de bolsa de 50% no valor total da anuidade – que já é significativamente mais baixo que as taxas de outros países europeus.

Com as bolsas de 50%, os valores caem para 1,5 e 2 mil euros anuais. O Instituto Politécnico de Leiria possui uma página dedicada a estudantes brasileiros, na qual é possível acessar detalhes sobre o processo de candidatura às vagas nas universidades e informações sobre vida e custos de manutenção em Portugal.

Inscrições abertas para bolsa integral de graduação em Londres

A Universidade de Westminster recebe até dia 31 de maio as candidaturas para a bolsa Vice Chancellor. Trata-se de uma bolsa de graduação em Londres voltada a estudantes internacionais, vindos de países em desenvolvimento – como é o caso do Brasil. O apoio financeiro será oferecido a estudantes que tenham sido aceitos em um dos programas oferecidos pela universidade, sem restrição de área.

A bolsa cobre todas as despesas do candidato. Ou seja, tanto a anuidade do curso de graduação quanto despesas como acomodação, passagens aéreas e manutenção do aluno no Reino Unido ficam a cargo da universidade. Para saber detalhes sobre a bolsa e fazer a inscrição, basta acessar o site da universidade britânica.

University College London abre inscrições para bolsas de graduação

Os interessados em fazer a graduação no Reino Unido podem contar com auxílio financeiro para os cursos da University College London, a UCL. Por meio da Denys Holland Scholarship, programa de bolsas anual, a instituição concederá 9 mil libras a estudantes internacionais que apresentem dificuldades financeiras. As inscrições vão até 06 de julho.

O estudante deve fazer a application padrão para a instituição de ensino, como primeira etapa. Apenas com uma oferta da UCL para um curso de graduação é possível submeter a candidatura à bolsa. A partir daí, o aluno deve reunir documentos que comprovem sua necessidade financeira e a impossibilidade de arcar com os custos do curso universidade.

Inscrições abertas para três programas de bolsa do banco Santander

As inscrições para o programa Top España, que oferece um curso de espanhol de curta duração, seguem abertas até dia 3 de maio. O prêmio é um curso de três semanas na Universidade de Salamanca, em que alunos de graduação e professores podem aprimorar seus conhecimentos no idioma espanhol e na cultura do país.

Os interessados em fazer intercâmbio acadêmico têm outros programas à disposição. O Santander Mundi foca períodos de até seis meses e oferece bolsa-auxílio de 4 mil euros. As inscrições para a iniciativa vão até 11 de julho.

Já Programa Bolsas Ibero-Americanas concederá 1070 bolsas de estudo, para intercâmbios em um dos nove países participantes, como Uruguai, Chile e Portugal. O auxílio financeiro equivale a 3 mil euros e as inscrições vão até o dia 12 de setembro. Confira os detalhes dos três programas de bolsa do Santander.

Bolsas integrais para curso de políticas públicas na Espanha

A Fundação Botín, organização que atua no desenvolvimento social mundial, está com inscrições abertas até o dia 17 de maio para o programa de Fortalecimento da Gestão Pública na América Latina. O curso de políticas públicas é destinado a universitários de 19 e 23 anos, que tenham concluído mais de 50% do curso de graduação (não importa a área) até o dia 30 de setembro, e que tenham interesse em seguir carreira no setor público.

Durante oito semanas, os estudantes selecionados assistirão a aulas e participarão de palestras e debates sobre as áreas de fundamentação política, jurídica e histórica, economia, filosofia política e serviços públicos. O programa inclui também viagens acadêmicas e culturais na Espanha, além de visitas a empresas e instituições e finalização do curso na Fundação Getúlio Vargas (FGV), no Brasil. Todas as despesas para o curso de políticas públicas (passagens aéreas, traslados e alojamento) estão inclusas.

Bolsas com inscrições abertas para Pós-Graduação

Governo da Colômbia oferece bolsas para especialização, mestrado e doutorado

O governo da Colômbia anunciou a abertura de bolsas de estudo para estudantes internacionais que desejem fazer especialização, mestrado ou doutorado no país. Criado por meio do Icetex (Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, em espanhol), o programa contempla alunos de todas as áreas do conhecimento que tenham até 50 anos de idade. Para se inscrever, é necessário submeter a candidatura até 1 de junho.

O apoio financeiro oferecido pelo governo da Colômbia contempla gastos com anuidade, assistência médica, materiais, visto e um auxílio para instalação no país. Os bolsistas também recebem um valor mensal, de três salários mínimos locais (cerca de 2800 reais), ao longo do curso.

Schwarzman Scholars: Bolsas integrais para mestrado em inglês na China

Estão abertas até o dia 27 de setembro as inscrições para o programa Schwarzman Scholars, que oferece bolsas de estudo integrais para cursos de mestrado na Universidade de Tsinghua, localizada em Pequim e considerada a melhor universidade entre os países emergentes.

O mestrado tem a duração de um ano e é possível escolher entre três áreas de estudo: Políticas Públicas, Economia e Negócios, e Estudos Internacionais. O programa Schwarzman Scholarscobre todos os custos do mestrado e incluem também passagens áreas para a China, moradia, alimentação, seguro-saúde, um computador pessoal e uma quantia mensal para gastos pessoais. Todos os aprovados deverão morar no campus universitário de Tsinghua.

Fulbright oferece bolsa integral para mestrado em cinema nos Estados Unidos

Seu sonho é conquistar uma bolsa para mestrado em cinema nos Estados Unidos? Graças à Comissão Fulbright, em parceria com a CAPES, este sonho está mais próximo. Estão abertas até o dia 3 de junho as inscrições para o programa Master in Fine Arts (MFA), que oferece uma bolsa para mestrado em roteiro de cinema nos Estados Unidos, uma modalidade de pós-graduaçãoespecífica da área de cinema e audiovisual.

São concedidas até quatro bolsas com duração de 21 meses, com início do programa em agosto ou setembro de 2019. O apoio financeiro inclui uma bolsa mensal, que varia de acordo com a cidade escolhida; todas as anuidades e taxas acadêmicas; um auxílio-instalação de mil dólares, passagens de ida e volta para os Estados Unidos e seguro saúde.

Governo dos Estados Unidos oferece bolsas integrais para treinamento profissional

Mantido pelo governo dos Estados Unidos e realizado em cooperação com a Comissão Fulbright, o H.H.Humphrey Fellowship oferece bolsas de estudos para profissionais que atuem no setor público ou no terceiro setor, e que queiram viver uma experiência de aperfeiçoamento acadêmico e profissional na sua área de atuação. As inscrições para a etapa nacional de seleção estão abertas até 27 de maio.

O programa tem duração de 10 meses e, durante este período, os candidatos selecionados serão alocados de acordo com a sua área de interesse em uma das universidades parceiras do programa – entre elas, MIT, Cornell e Boston University. Os benefícios da bolsa incluem isenção total das taxas escolares; valores mensais para manutenção, de acordo com a localidade nos Estados Unidos; auxílio para instalação e subsídios para compra de um notebook e livros. O apoio financeiro também contempla os gastos com passagens de ida e volta aos Estados Unidos; seguro saúde e curso intensivo de inglês para os selecionados que não possuírem a fluênciamínima exigida.

Governo de Singapura oferece bolsas para PhD e pesquisa

O Governo de Singapura abriu inscrições para bolsas para PhD nas áreas de Ciências Biomédicas, Engenharia e temas ligados às Ciências Físicas (como Química, Física e Astronomia), pelo programa Singapore International Graduate Award (SINGA). É possível se candidatar até 1 de junho para o programa voltado a alunos de doutorado, que tem início em agosto de 2018.

Os estudantes podem escolher entre fazer sua pesquisa na agência de ciência e tecnologia do governo (A*STAR) ou em três universidades do país: a Nanyang Technological University (NTU), a National University of Singapore (NUS) e a Singapore University of Technology and Design (SUTD). Os estudos serão realizados em inglês em qualquer um destes institutos de Singapura e é possível explorar os temas de pesquisa trabalhados no site da iniciativa do governo de Singapura.

DAAD oferece bolsas de mestrado em economia na Alemanha

Estão abertas até 30 de setembro as inscrições para as bolsas de mestrado em economia na Alemanha, apoiadas pelo DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst). O curso acontece na HTW Berlin, uma universidade pública de ciências aplicadas, a partir de abril de 2019 e tem duração de 18 meses.

As bolsas oferecidas pelo DAAD cobrem custos de anuidade (que chegam a 2 mil euros), além de auxílio financeiro mensal, com valor de 850 euros, e passagens aéreas.

Para selecionar os estudantes, o programa leva em consideração três critérios básicos: o desempenho acadêmico (com uma média das notas obtidas em cursos anteriores), número de disciplinas cursadas em áreas de economia e a carta de motivação enviada pelo candidato.

Bolsas de estudo parciais para fazer MBA em Portugal

Para os interessados em fazer MBA no exterior, os Estados Unidos comumente aparecem como destino. Mas há opções em países diversos: entre elas, a de um MBA em Portugal, oferecido pela parceria estabelecida entre a Universidade Nova de Lisboa e a Universidade Católica Portuguesa. Nesse caso, há sete programas de bolsas parciais disponíveis.

A iniciativa foi estabelecida em 2007 entre duas das mais importantes business schoolsportuguesas e, também, a School of Management do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), nos Estados Unidos. Os estudantes do MBA em Portugal fazem o curso em Lisboa ao longo de um ano e podem também combiná-lo a uma imersão no MIT, que acontece durante o mês de junho.

Concorra a 20 bolsas de estudo para design e moda em Milão

Criado pelo grupo educacional Raffles Education Corporation, de Singapura, o instituto Raffles Milano abriu uma unidade em Milão, na Itália, em 2017. A proposta da escola é oferecer cursos de design e moda em Milão, pautados em projetos práticos e com profissionais da área. Para atrair talentos internacionais, a instituição lançou 20 bolsas de estudo parciais, que recebem inscrições até 30 de maio.

Para se inscrever na bolsa de estudos, é necessário enviar um formulário padrão e um portfólio atualizado para o e-mail master@raffles-milano.it. A candidatura ao programa de mestrado exige, ainda, documentos como currículo, carta de motivação e listagem de cursos feitos na área previamente, além de certificado de proficiência em inglês.

Não é necessário ter graduação completa para ser elegível às bolsas. Candidatos com ensino técnico ou boa experiência profissional na sua área de atuação também serão considerados para o mestrado em design e moda em Milão.

Programa de bolsas mais antigo do mundo seleciona alunos para pós-graduação em Oxford

O programa de bolsas Rhodes está entre os mais prestigiados do mundo. Em sua edição de 2018, selecionará 100 pessoas, sendo que haverá duas vagas específicas para quem vem de regiões não contempladas anteriormente – como é o caso do Brasil. Para se inscrever, é necessário submeter a candidatura até a data limite de 30 de junho.

O apoio financeiro oferecido serve para estudantes aprovados em cursos de pós-graduação da Universidade de Oxford, no Reino Unido, que podem ter duração de até três anos. O apoio oferecido inclui tuition, auxílio para manutenção no país e oportunidades de networking e workshops.

EXTRA

Alemanha oferece bolsas de estudo para ‘jovens lideranças’

A Fundação Alexander von Humboldt — que promove a cooperação entre acadêmicos do exterior e da Alemanha — está com inscrições abertas para o programa German Chancellor Fellowship, que concede bolsas para um ano de pesquisa na Alemanha. As inscrições vão até o dia 15 de setembro.

O programa busca profissionais do Brasil, China, Índia, Rússia ou Estados Unidos que possuam “notória capacidade de liderança” e já tenham trabalhado em áreas como política, economia, administração, mídia e cultura.

O programa prevê curso intensivo de alemão e doze meses de pesquisa em instituições alemãs. Além disso, os selecionados terão acesso a mentoria e vão integrar a rede de bolsistas da German Chancellor Fellowship, que é composta por mais de 26 mil pessoas.

Competição de vídeos da ONU premiará jovens com viagem a Nova York

A competição de vídeos Plural+, organizada pelas Nações Unidas, recebe inscrições até dia 3 de junho para sua edição de 2018. A iniciativa selecionará vídeos que tratem de temas de migração, inclusão social e diversidade.

Os interessados devem fazer um vídeo de até cinco minutos (incluindo abertura e créditos) e submetê-lo em formato .mov ao Plural+, usando sites como o WeTransfer e o Google Drive. Os melhores vídeos serão escolhidos por um júri independente e apresentarão seus trabalhos numa conferência em Nova York.