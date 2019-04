13 frases de (e sobre) algumas das pessoas mais influentes do planeta

São Paulo – O que faz de alguém uma das pessoas mais influentes do mundo?

De acordo com a revista americana Time, sua lista das 100 personalidades mais influentes de 2019 não mostra apenas grandes conquistas, mas o impacto que elas têm em seus colegas, no mundo e na história.

E muitas delas têm algo a ensinar para todos por sua dedicação e paixão.

A lista divulgada pela revista dá a oportunidade de entender os bastidores do trabalho desses líderes através da palavra de outras personalidades de destaque. Afinal, o que a ex-primeira-dama dos Estados Unidos Michelle Obama significa para a cantora Beyoncé? Qual a visão que o investidor Warren Buffet tem do jogador Lebron James?

Segundo o diretor editorial do especial, Dan Macsai, quando pessoas extraordinárias se juntam, elas podem realizar feitos extraordinários. Confira algumas frases inspiradoras para sua vida profissional:

Sandra Oh

Atriz canadense, vencedor do prêmio de melhor atriz pelo filme “Killing Eve” no Golden Globe, indicada como uma das pioneiras mais influentes de 2019

–

“Com seus personagens diferenciados, Sandra Oh escolheu conquistar destemidamente espaço em um universo que nem sempre cedeu espaço para ela” Shonda Rhimes, produtora e roteirista, sobre Sandra Oh, atriz ganhadora do Golden Globe

“Eu demorei 30 anos para conseguir o papel de Eve. Esse é o longo tempo que leva para ter uma carreira” Sandra Oh, atriz ganhadora do Golden Globe

Dwayne Johnson

Ator e produtos americano, 46 anos, indicado como um dos artistas mais influentes do ano

“Ele é a verdadeira incorporação da ideia de que as pessoas podem esquecer o que você disse, que podem esquecer o que fez, mas que jamais vão esquecer como você as fez sentir. Dwayne sempre faz questão que as pessoas se sintam seu melhor quando está perto” Gal Gadot, atriz israelense, sobre Dwayne “the Rock” Johnson

“Eles (Hollywood) foram acolhedores, mas então ficou gelado. A frieza era falarem que minha carreira terminaria em alguns anos, ‘você vai fazer alguns filmes e cair fora’. E esse nunca foi meu objetivo. Precisei de 7 ou 8 anos para perceber que eu estava farto de tentar me adaptar a Hollywood. Hollywood vai trabalhar para mim” Dwayne “the Rock” Johnson, ator americano

Ariana Grande

Cantora americana, 25 anos, uma das artistas mais influentes do mundo em 2019

–

“Carregando seu coração na sua manga e em seu trabalho, ela transborda emoções em abundância. Equipada com uma compreensão plena de como o mundo consome música hoje, ela vai mudar o jogo da indústria” Troye Sivan, cantor, sobre Ariana Grande, cantora

“Quando você se depara com algo desafiador ou negativo, a única resposta é paciência, amor e gentileza. Sendo uma líder e modelo a seguir, eu só espero que possa fazer as pessoas sentirem que podem ser elas mesmas e que isso é celebrado” Ariana Grande, cantora

Nancy Pelosi

Líder democrata na Câmara dos Estados Unidos, 79 anos, e mulher com o cargo mais alto da política americana na história, uma das líderes mais influentes de 2019

A líder da minoria democrata Nancy Pelosi durante uma coletiva de imprensa após as eleições legislativas nos EUA A líder da minoria democrata Nancy Pelosi durante uma coletiva de imprensa após as eleições legislativas nos EUA

“Parece que com frequência temos um excesso de barulho na política nacional e um déficit de ação. E então temos a líder da Câmara Nancy Pelosi” Hillary Clinton, ex-secretária de estado dos Estados Unidos, sobre Nancy Pelosi, líder dos democratas na Câmara

“Eu me considero uma tecelã, eu me sento com todas esses belos fios de uma diversidade magnífica. Somos mulheres em altas posições, cuidando da segurança nacional do país, fazendo a economia crescer. Não há questão que uma mulher não possa ter controle sobre. Estamos prontas, aqui na arena. Esse é um local difícil, precisamos estar prontas para levar socos e ocasionalmente desferir socos” Nancy Pelosi, líder dos democratas na Câmara dos Representantes do EUA

Taylor Swift

Cantora americana, 29 anos, indicada como uma das pessoas mais influentes do ano

–

“Eu rapidamente aprendi que a magia da Taylor Swift não vem das luzes, dançarinos ou fogos de artifício (embora tudo isso seja incrível), mas da eletrizante conexão que ela tem com as pessoas que foram vê-la (no show). (…) Taylor faz os mais velhos se sentirem jovens de novo e os jovens sentirem que podem fazer qualquer coisa. Isso é raro e tão especial. Se existe uma coisa que quero conquistar na minha carreira e na vida, é isso” Shawn Mendes, cantor canadense, sobre Taylor Swift, cantora americana

Michelle Obama

Ex-primeira-dama dos Estados Unidos, 55 anos, autora da autobiografia “Minha História”, uma das pessoas mais influentes de 2019

Michelle Obama Michelle Obama

“Ela seria impactante apenas por estar na Casa Branca, sendo a primeira primeira-dama afro-americana. Mas ela usou sua posição de poder para melhorar o mundo a sua volta. (…) Ela empodera a todos nós para interrogar nossos medos e ultrapassar a grandeza” Beyoncé Knowles-Carter, cantora americana, sobre Michelle Obama, ex-primeira-dama dos EUA

Mohamed Salah

Jogador egípcio, 26 anos, do clube Liverpool F.C., indicado como um dos mais influentes em 2019

Salah fica no banco de reservas com o Uruguai Salah fica no banco de reservas com o Uruguai

“Mo Salah é um ser humano melhor do que ele é um jogador de futebol. E ele é um dos melhores jogadores de futebol do mundo. (…) Ele joga com uma alegria contagiante. Eu sempre imaginei como seria jogar tão bem quanto ele, e assistindo ao seu rosto se iluminar depois que ele faz algo incrível, você tem o sentimento reconfortante de que é exatamente tão divertido quanto você gostaria que fosse” John Oliver, apresentador de televisão, sobre Mohamed Salah, jogador de futebol egípcio

“As pessoas sempre têm grandes expectativas para você. Você vê as crianças, elas estão usando sua camiseta. Elas dizem que desejam ser como você um dia. Elas colocam você sob pressão um pouco. Mas, ao mesmo tempo, é algo que te dá orgulho do que conseguiu alcançar até agora” Mohamed Salah, jogador de futebol egípcio

Jogador de basquete, LeBron James Jogador de basquete, LeBron James