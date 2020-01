12 grandes lições para aprender no seu primeiro emprego

O primeiro emprego geralmente é marcado por grandes aprendizados, porque a experiência de trabalho é incomparável quando se trata de aprender sobre carreira, preferências, como funciona o mercado.

Por conta disso, o site ThriveGlobal coletou depoimentos de seus leitores e, como resultado, compartilhou 12 dos aprendizados em um artigo.

Mesmo que não se aplique ao seu contexto – ou que você não esteja na fase do primeiro emprego – as lições podem ajudar ou fomentar reflexões bastante relevantes. Confira!

O que 12 pessoas consideram seu principal aprendizado do primeiro emprego

#1 Dê crédito onde ele é merecido

“Aprendi a importância de agradecer. Meu chefe em um dos meus primeiros empregos era incrível em incentivar os outros, dando crédito onde era devido e agradecendo a cada funcionário individualmente por seus esforços – não apenas apreciando grandes equipes. Essa prática me fez me sentir valorizada e querendo trabalhar muito mais. Agora, em uma função do tipo gerente, priorizo ​​sempre agradecer individualmente aos membros da minha equipe pelo trabalho árduo. Os funcionários sempre darão mais de si quando se sentem respeitados e apreciados – eu sei que vou!”

– Stephanie Purcell, produtora

#2 Termine as tarefas conforme surgirem

“Eu era uma lavadora de pratos adolescente. O lema gritante de nosso chefe era: ‘Lide com tudo uma vez!’. Apliquei isso na vida. Por que parar colocando a louça na pia quando minhas mãos já estão nelas? Percorra a distância e coloque-as na máquina de lavar louça. Por que pegar este papel e movê-lo para o outro lado da mesa quando posso responder agora e arquivá-lo? Por que colocar um alfinete em algo quando posso decidir agir agora ou nunca? Isso é proficiência em movimento.”

– Roselle Shallah, educadora e assistente social

#3 Não conte com validação externa

“A lição mais importante que aprendi no meu primeiro emprego foi garantir que meu senso de autoestima venha de dentro. Lembro-me de pedir um aumento aos 15 e não conseguir. A rejeição aumentou minha dedicação em fazer o meu melhor, independentemente de eu estar nesse papel ou em outro ou se ir além fosse reconhecido e celebrado ou não. Percebi que meu motivador era a qualidade do meu trabalho e o sentimento que ele me dava, em comparação com o reconhecimento externo.”

– Stephanie Thoma, coach

#4 Apoie seus colegas e não pegue atalhos

“O McDonald’s, quando eu estava lá, fez um ótimo trabalho em promover o espírito de equipe, um senso de competição saudável quase como um time de esporte. Isso enraizou em nós um objetivo compartilhado mais amplo; portanto, não importa quantos clientes aparecessem, cuidávamos uns dos outros. Nos unimos para acompanhar a demanda – sem precisar de atalhos. Qualquer um vai querer cortar custos quando está sobrecarregado, mas, na equipe do McDonald’s, você realmente sentia que queria fazer o melhor para os clientes, porque eles notam tudo – até mesmo os menores descuidos na preparação de alimentos ou alterações na calibração ou proporções. Para nós, a satisfação do cliente era mais importante que o resultado final, porque a lealdade gerará lucros a longo prazo. É tudo sobre a reputação. Além disso, quando se trata de cozinhar, limpe à medida em que avança!”

– Scott Stratton, executivo da área da saúde

#5 Busque o lado positivo das situações

“Meu primeiro emprego me ensinou que ser demitido poderia ser a melhor coisa que já aconteceu comigo. Ao mesmo tempo em que sentia vergonha na época, também sentia alívio; fui resgatado de um ambiente que não me agradava e estava livre para explorar o que se tornaria minha verdadeira paixão!”

– Susie Ramroop, coach

#6 Conheça os ambientes nos quais você se sai melhor

“No meu primeiro emprego, cobri um território que media 150 milhas, o que me permitia ver fisicamente meus colegas de trabalho uma vez a cada três meses e exigia que eu participasse de reuniões internas virtualmente. Embora eu adorasse construir relacionamentos com meus clientes cara a cara, realmente lutei com a extrema independência nesse papel. Perdi o sentimento de comunidade que vem com uma forte cultura de equipe e uma missão compartilhada. Então, o que aprendi com essa experiência é que o ambiente é tudo para mim. A maioria dos seres humanos vive em um habitat que lhes permite se conectar, crescer e se relacionar com outras pessoas, então esse é agora um dos meus maiores motivadores no local de trabalho e funciona como algo inegociável [para mim].”

– Melissa Muncy, marketing de conteúdo

#7 Entenda que todo trabalho inclui atividades que você pode odiar

“Meu primeiro emprego foi trabalhando para meu pai no Alasca. Eu morei com ele durante o verão e trabalhava para o seu negócio na adolescência para economizar dinheiro para a faculdade. A maior lição que aprendi é que todo trabalho exige uma atividade que você pode odiar. Eu odiava muito fazer inventário, meu pai explicou que ele também odiava, mas era necessário. Ele disse que todo trabalho tem partes tediosas, mas mesmo essas partes – quando bem executadas – podem promover o sucesso de uma empresa. Tolerar a tarefa repugnante de vez em quando me manteve avançando em todos os meus objetivos, seja trabalho ou lazer.”

– Bridget Fonger, autora

#8 Veja cada porta como uma oportunidade

“Com pais que abriram seus próprios negócios, meu primeiro emprego foi criança, assumindo funções ímpares para ajudá-los. Seguindo qualquer conceito de mídia social, e-mail ou internet, nossos esforços de marketing consistiram em deslizar folhetos publicitários sob as portas. Nosso ritmo incluía alguns conjuntos habitacionais de estudantes universitários, com corredores abafados e muitas escadas. Corremos por esses corredores o mais rápido possível e o trabalho foi longo. O que se destaca [na experiência] é que não saíamos até a entrega do último panfleto. Uma porta perdida foi uma oportunidade perdida para ajudar nosso crescimento. Aprendi a não desejar afastar portas ou distrações. E aprendi a vê-los como são: passos necessários para alcançar um objetivo.”

– Jen Hill, escritora e editora

#9 Não apenas escute as pessoas, realmente ouça-as

“A maior sabedoria que adquiri no meu primeiro emprego foi ouvir. Eu aprendi como não apenas ouvir as pessoas, mas como ouvir ativamente. É cansativo, mas sou mais eficaz porque aprendi.”

– John Harrell, empreendedor, autor e palestrante

#10 Coloque as pessoas antes do lucro

“No meu primeiro emprego depois da faculdade, eu era consultor em uma grande corporação nacional. Fiquei emocionado por ter a oportunidade de trabalhar com um grande grupo de colegas e de ter um banco de clientes estabelecido desde o primeiro dia, mas logo percebi que as ineficiências burocráticas e os objetivos da organização em geral não combinavam com meus valores pessoais. Aprendi que quando indivíduos e organizações colocam margens de lucro diante das pessoas, todos perdem. Mudei de emprego 11 meses após o início e nunca me arrependi de seguir em frente.”

– Kristin Heck Sajadi, empreendedor e professor

#11 Não leve a rejeição para o lado pessoal

“Meu primeiro trabalho remunerado foi em telemarketing – ligando para empresas e residências localizadas em Los Angeles a partir do guia telefônico e oferecendo a eles uma assinatura do The New York Times. Tive muitos problemas e também muitas conversas agradáveis. Aprendi a não aceitar pessoalmente rejeições ou reclamações e nunca desistir. Se uma pessoa não estiver interessada, encontre os interessados!”

– Laleh Hancock, consultor de negócios

#12 Seja transparente, pelo seu bem e pelo bem de sua empresa

“Esconder-se debaixo de uma pedra para evitar os desafios dentro da sua empresa ou organização só os transformará em desastres e criará uma cultura negativa e infeliz no local de trabalho. Aprender como não liderar me ensinou a importância de criar uma cultura transparente, honesta e positiva para meus funcionários e clientes. Um local de trabalho feliz e saudável é igual a pessoas felizes e saudáveis!”

– Carrie McEachran, diretora executiva

Este artigo foi originalmente publicado pelo Na Prática, portal da Fundação Estudar.