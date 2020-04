11 plataformas que oferecem cursos de graça e online com certificado

Suria Barbosa, do Na Prática

No contexto atual, em que o distanciamento social, o isolamento e a quarentena são parte da realidade, vale utilizar o tempo em casa para se desenvolver.

Pensando também em aproveitar para incrementar seu repertório (e currículo) como profissional ou apresentar atividades complementares na faculdade, selecionamos opções que oferecem certificado.

Não importa sua área, confira plataformas que têm formações online e gratuitas – para começar a qualquer momento!

11 plataformas que oferecem cursos online e gratuitos com certificado:

#1 – Coursera

Coursera oferece conteúdo para formação em diversas áreas do campo de tecnologia em parceria com mais de 190 empresas e universidades, como Google, IBM, Stanford e UPenn.

#2 – EdX

EdX conta com mais de 2000 cursos online gratuitos relacionados a inúmeros campos do conhecimento de 140 instituições de ensino do mundo. Dentre elas, Harvard, Berkeley e MIT. Na EdX, os certificados são pagos e os valores variam.

#3 – Fundação Estudar

A Fundação Estudar – da qual o portal Na Prática é uma das iniciativas – disponibiliza online e gratuitamente os cursos Autoconhecimento, Decisão de Carreira, Produtividade e Processos Seletivos. Todos oferecem certificado também gratuito.

#4 – FGV

A Fundação Getúlio Vargas oferece 60 cursos online gratuitos com certificado, em áreas como Administração Pública, Economia, Finanças, Educação, Humanidades, Negócios, entre outras.

#5 – Kadenze

Kadenze reúne grandes universidades (como CalArts e Paris College of Arts) e empresas em cursos sobre as áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte, Design, Música e Matemática (do campo conhecido como STEAM). O cadastro gratuito dá acesso a diversos cursos, mas os certificados são limitados aos associados, que pagam mensalidade de 20 dólares.

#6 – SENAI

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) tem 12 cursos online gratuitos com certificação. Os temas são: Consumo Consciente de Energia, Desenho Arquitetônico, Educação Ambiental, Empreendedorismo, Finanças Pessoais, Fundamentos de Logística, Logística de Programação, Propriedade Intelectual, Segurança do Trabalho, Metrologia, Noções Básicas de Mecânica Automotiva e Tecnologia da Informação e Comunicação.

#7 – Omie.Academy

Para ajudar empreendedores a se prepararem para um mercado cada vez mais digital em meio aos esforços de isolamento, a Omie, plataforma de gestão para Pequenas e Médias Empresas, liberou o acesso a todo o conteúdo de educação empreendedora de sua plataforma educacional Omie.Academy, que conta com cursos de Programação Neurolinguística, Liderança e Gestão de Pessoas, Finanças Pessoais, Otimização de Redes Sociais e Business Process Outsourcing (BPO), entre outros (e oferece certificado).

#8 – Rock University

A Rock University, da Rock Content, disponibiliza cursos gratuitos com certificado sobre marketing de conteúdo, produção de conteúdo para web, inbound marketing, outbound marketing e sobre a plataforma WordPress.

#9 – Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) disponibiliza cinco cursos online gratuitos. Há possibilidade de pegar certificados ao completá-los em todos, mas em algumas das formações o documento custa cerca de 25 dólares. Os temas abertos atualmente são: economia digital, gestão de riscos em projetos, gestão de projetos de desenvolvimento, consultas públicas e impacto ambiental.

#10 – iTEC

A Intelbras, indústria brasileira desenvolvedora de tecnologias, disponibiliza 157 cursos online gratuitos com através do seu Centro de Capacitação em Tecnologia — iTEC. Os treinamentos são totalmente gratuitos, possuem carga horária que variam de 15 minutos até 25 horas e os estudantes recebem certificados após a sua conclusão. No total, são 33 cursos focados em gestão de negócios, vendas, marketing e atendimento ao cliente e 124 cursos técnicos em nível inicial, intermediário e avançado nas áreas de segurança, redes, comunicação, controle de acesso, energia, prevenção a incêndio e iluminação.

#11 – RD University

Uma iniciativa da empresa de marketing digital Resultados Digitais, a RD University está com três cursos gratuitos atualmente: introdução ao inbound marketing, inbound marketing para gestores (gratuito até 31/05) e inside sales para vendedores (gratuito até 31/05). Todos oferecem certificado ao estudante.

