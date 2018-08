São Paulo – No dia 31 de julho a hashtag “#fuidemitidopq” chegou aos trending topics do Twitter. Lançada pelo programa Morning Show, da rádio Jovem Pan, não demorou muito para todo mundo começar a compartilhar verdadeiras histórias de horror sobre as vezes em que foram demitidos.

Algumas podem ser engraçadas, outras mostram exemplos de intolerância e abuso moral no trabalho. Confira 15 casos compartilhados na rede:

1.

#FuiDemitidoPQ meu chefe falou “se ta ruim pega suas coisas e sai”

ai eu sai mesmo

mas antes eu liguei pra minha mãe p ter certeza q eu podia sair — necole (@nicdreher) 1 de agosto de 2018

2.

eu já #FuiDemitidoPQ o guru espiritual da minha chefe disse que eu ia tomar o lugar dela (juro por tudo) — lilla (@outralilla) 31 de julho de 2018

3.

#FuiDemitidoPQ Pq meu filho operou e teve complicações e eu decidir ficar ao lado dele no hospital, foram 18 dias. Quando voltei fui desligada.

Meu filho sempre será a prioridade na minha vida, ele sempre será minha 1° escolha. — Erika Araujo (@erikaraujo2030) 31 de julho de 2018

4.

#FuiDemitidoPQ … Na verdade foi um processo seletivo, em grupo o cara disse que não passei por que sou do signo de Leão e que ele não sabe lidar com esse signo .. Fiquei tipo ????? — Ana.P (@lacos_A) 2 de agosto de 2018

5.

#FuiDemitidoPQ tinha um grupo no wpp junto com os outros estagiários e aparentemente na realidade alternativa da cabeça da minha ex chefe isso não podia existir, dai ela forçou um colega a mostrar qm fazia parte do grupo e demitiu todo mundo — PP (@pedropdutra) 2 de agosto de 2018

6.

#FuiDemitidoPQ quando eu trabalhava em escritório ficava falando mal da minha chefe no twitter e a empresa me seguia mandou tudo pra ela 🤓 — heyjude (@bailedajude) 1 de agosto de 2018

7.

#FuiDemitidoPQ perguntei pro chefe se eu podia ir visitar meu pai, que na época estava em estado terminal, e ele disse que sim, eu podia ir tranquila e passar quantos dias eu precisasse. Quando voltei a namorada dele tinha ocupado a minha vaga. A desculpa foi que eu não sorria. — é a lia do cabelo de leão (@liacomLdelolo) 2 de agosto de 2018

8.

#FuiDemitidoPQ surgiu boatos teria corte de 3 pessoas na empresa e eu organizei um bolão valendo grana pra quem acertasse mais nomes. Patrao ficou sabendo e foram os 3+ eu. — Romerinho Sales (@salestiaguinho) 1 de agosto de 2018

9.

#FuiDemitidoPQ tava cuidando da lan house e assistindo o lançamento do perfume da katy perry pq tava completamente vazia, tava tão entretida que um garoto entrou roubou uma caixa de chocolate e eu não vi — the pontiac bandit (@darthvanner) 2 de agosto de 2018

10.

#FuiDemitidoPQ o dono da empresa me chamou pra conversar, me fechou na sala e tentou me agarrar, empurrei ele e saí correndo. No dia seguinte quando fui pedir minha demissão, me demitiram dizendo que eu ando de um jeito que provoca demais os homens da empresa. — Cíntia Skywalker (@followcintia) 2 de agosto de 2018

11.

#FuiDemitidoPQ O Chefe do RH (que era Psicólogo) disse que eu era muito “eu mesma” na empresa e que todo mundo tem que criar um personagem pra se apresentar em ambiente de trabalho. Até hoje acho que esse psicólogo precisa de um psicólogo. — Dona Casmurra (@tammy_ax) 2 de agosto de 2018

12.

#FuiDemitidoPQ pedi liberação de uma tarde do trabalho (iria compensar nos outros dias) para cursar uma disciplina do Mestrado. Minha gestora disse que estudar não era fator de crescimento na empresa e me demitiu porque eu estava sonhando alto demais. — Pri Tescaro (@pritescaro) 2 de agosto de 2018

13.

#FuiDemitidoPQ a empresa tinha como característica a diversidade com vendedores estilosos, gays, alternativos, underground e pra mudar esse estereótipo contrataram um gerente heterossexual e homofobico, sendo que a equipe tinha três vendedores LGBT ele demitiu um gay e a lésbica — Luiz Pereira (@luiz_pereiira) 2 de agosto de 2018

14.

#FuiDemitidoPQ em 2012 eu ja tinha o cabelo grande e cacheado (meio black powrr) e certa vez meu chefe disse que eu deveria cortar. Ele me deu 1 mês, recusei e me demitiu, logo depois de fazer uma reunião ridícula dizendo que o empregado tem que se adaptar a empresa. — Nome não pode ficar em branco (@F_Higo) 2 de agosto de 2018

15.