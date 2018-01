10 cursos online para alavancar a sua carreira em 2018

São Paulo — Investir de forma ininterrupta em educação é uma das melhores coisas que você pode fazer pela sua carreira — e o começo de um novo ano pode ser uma ótima oportunidade para tirar esse projeto da gaveta. Com uma vantagem na manga: diante da proliferação dos cursos online, é possível aprender com os melhores professores do Brasil e do mundo sem sair de casa.

A seguir, preparamos uma seleção de pacotes de aula disponíveis na internet, em sua maioria gratuitos, para quem deseja se reciclar profissionalmente em 2018. A lista vai de disciplinas fundamentais, como comunicação escrita e gestão de projetos, até temas novos e pulsantes, como inteligência artificial.

Em comum, as aulas tratam de assuntos que prometem movimentar o mercado de trabalho no futuro próximo. Veja abaixo uma lista com 10 cursos online para avançar na carreira em 2018, disponíveis em plataformas como Veduca, Udacity, Coursera, FGV Online e Escola do Trabalhador:

1. “Comunicação escrita para o trabalho”

Escrever em consonância com a norma culta da língua portuguesa é fundamental para se dar bem em qualquer área profissional. Neste pacote de aulas, com duração total de 40 horas, o aluno é convidado a atualizar seus conhecimentos sobre as regras do português e a empregá-las em textos da rotina de trabalho: e-mails, cartas de apresentação e currículos.

O curso é oferecido pela “Escola do Trabalhador”, plataforma de cursos gratuitos lançada este ano pelo Ministério do Trabalho, em parceria com a Universidade de Brasília (UnB) e o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT).

Link para as aulas na Escola do Trabalhador



2. “Introdução à ciência da computação”

Este é o curso mais popular de Harvard: em apenas um ano, atraiu quase 890 inscritos. O objetivo é ensinar o aluno a compreender o funcionamento dos algoritmos e resolver problemas de forma eficiente. Os temas incluem estruturas de dados, segurança, engenharia de software e desenvolvimento web, além de linguagens como C, Python, SQL e JavaScript.

Para transformar um tema árido em algo mais palatável, a aula apresentada pelo professor David Malan é cheia de analogias com objetos do cotidiano e ensina formas alternativas de pensar a programação.

Link para as aulas no edX



3. Sustentabilidade aplicada aos negócios

Elaborado pela FGV (Fundação Getúlio Vargas) em parceria com o Walmart, o curso já atraiu milhares de interessados e tem inscrições permanentemente abertas. O tema das aulas são as mudanças necessárias na gestão em âmbito operacional e estratégico frente à urgência de garantir mais sustentabilidade aos negócios. Com carga horária de 10 horas, o pacote didático é voltado a pequenos empresários e executivos da área de sustentabilidade.

Link para as aulas na FGV Online



4. “Introdução ao marketing analítico”

Oferecido pelo Insper, o curso é o mais popular entre brasileiros na plataforma Coursera. O aluno aprende princípios básicos do marketing analítico, tais como métricas, métodos de levantamento de dados primários e secundários, formulação de hipóteses testáveis e segmentação do mercado com base no comportamento do consumidor.

Link para as aulas no Coursera



5. “O caminho para a excelência em gestão de projetos”

Desbancando USP e Unicamp em ranking da consultoria Quacquarelli Symonds (QS), a PUC do Chile foi eleita a melhor universidade da América Latina em 2017. Este curso, oferecido pela instituição chilena, ensina pilares da gestão de projetos lean.

O cardápio das aulas inclui a filosofia lean, proveniente da indústria automotiva do Japão, os passos para incorporar essa cultura e as ferramentas que aperfeiçoam a gestão de um projeto. Para aproveitar as aulas, é bom estar com o espanhol afiado: o curso é todo ministrado em castelhano.

Link para as aulas no Coursera



6. “Como criar um aplicativo para iPhone”

Avaliada como a melhor universidade da América Latina em 2017 pela revista THE (Times Higher Education), a Unicamp apresenta um curso de introdução à Swift, linguagem de programação da Apple, e também ao Xcode, ambiente de desenvolvimento de aplicativos em iOS.

Além de programação, as aulas também abordam princípios de design para apps. Segundo a Unicamp, o curso pode ser seguido tanto por programadores experientes quanto por iniciantes. Basta ter acesso a um iMac ou MacBook.

Link para as aulas no Coursera



7. Gestão da inovação

A USP foi superada em 2017 nos rankings de melhores universidades da América Latina da THE e da QS, mas ainda assim preservou o 1º lugar entre as latinas na avaliação do CWUR (Center for World University Rankings) e também no levantamento do jornal “U.S. News”, além de permanecer como a mais respeitada entre os empregadores brasileiros segundo a QS.

Neste curso, apresentado pelo professor da POLI-USP Mario Sergio Salerno, titular de engenharia de produção, o aluno tem contato com três grandes temas: inovação incremental, inovação radical e gestão de incertezas. A carga horária total é de 45 horas.

Link para as aulas no Veduca



8. “Nanodegree em marketing digital”

Ao longo das aulas, que ensinam marketing digital com foco em performance, o aluno executa ações para diferentes plataformas online, com base em conceitos de marketing de conteúdo, SEO (Search Engine Optimization), SEM (Search Engine Marketing), entre outros temas.

Além disso, publica anúncios reais em ferramentas como Google Adwords e Facebook Ads para entender o impacto prático de cada ação de marketing no ambiente digital. Desenvolvido em parceria com Google, Facebook, Hootsuite, HubSpot, Mailchimp e Moz, este é o curso mais popular entre brasileiros na plataforma Udacity. O custo é de 2.290 reais e as aulas começam no dia 8 de janeiro de 2018.

Link para as aulas na Udacity



9. “Inteligência artificial para robótica”

Não há dúvida de que as máquinas inteligentes já começaram a transformar o mundo, e devem continuar a fazer isso por tempo indeterminado. Nesse contexto, realidade virtual, machine learning e inteligência artificial são temas que marcarão a rotina do profissional do futuro. O bilionário Bill Gates, aliás, disse que, se fosse prestar vestibular novamente, escolheria consideraria estudar inteligência artificial.

Neste curso, apresentado pela Udacity, o aluno tem contato com um dos maiores paradigmas desse universo: o carro sem motorista. Além de ensinar o funcionamento de um veículo robótico, as aulas também mostram métodos básicos de IA, tais como inferência probabilística, planejamento e pesquisa, localização e controle. No projeto final, o aluno deve perseguir um robô fugitivo que está tentando escapar. O curso é gratuito.

Link para as aulas na Udacity





10. “Espanhol para negócios”

Que tal abandonar de vez o “portunhol” em 2018? Para os interessados nessa resolução de Ano-Novo, vale conferir o curso gratuito de castelhano com foco em situações profissionais apresentado pela Univasf (Universidade Federal do Vale do São Francisco). O único requisito para participar é preencher um formulário. Os dados fornecidos serão usados no certificado, a que tem direito quem tiver pelo menos 70% de aproveitamento.

Link para as aulas na Univasf