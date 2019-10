10 coisas que você precisa saber se quiser trabalhar na Basf

A Basf, multinacional química de origem alemã fundada há 154 anos, chegou ao Brasil em 1911 para suprir a demanda nacional e de vizinhos latinos, como a Argentina.

O primeiro produto da empresa foi a anilina, usada como corante sintético para tecidos. Um século e muitas fusões depois, hoje a companhia atua em setores que vão desde indústria automotiva, construção civil e embalagens até nutrição e agronegócio.

Atualmente, a Basf emprega 122 000 funcionários no mundo e 4 200 pessoas no Brasil. Por aqui, a empresa tem oito fábricas, dois centros de pesquisa e um escritório corporativo, localizado em São Paulo.

Nos últimos anos, o crescimento da multinacional tem sido acelerado e, entre 2017 e 2018, a Basf aumentou o faturamento em 200 milhões de euros no Brasil. Do início do ano passado a setembro deste ano, a companhia também contratou 551 funcionários na América Latina.