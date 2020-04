Zona Oeste concentra mais de um terço das mortes por coronavírus no Rio

A escalada de casos do novo coronavírus não para no Rio, assim como as mortes causadas pela doença. Na Zona Oeste, região que lidera as denúncias do “Disque aglomeração” da prefeitura, os números causam ainda mais preocupação. Das 303 mortes na capital até esta quarta-feira, pelo menos 105 aconteceram em bairros da área: mais de um terço – 34,6%.

Apesar de Copacabana, bairro da Zona Sul, liderar o triste ranking de óbitos pela Covid-19 há algumas semanas, com 18 vítimas, Campo Grande já aparece em segundo lugar, com uma morte a menos: 17. Apenas Barra da Tijuca – bairro com mais casos confirmados, 237 –, Realengo, Bangu e Recreio dos Bandeirantes, se somados, resultam em mais 42 mortes.

O desrespeito às recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Ministério da Saúde e dos próprios governos estadual e municipal, pode ser um dos fatores por trás de números tão preocupantes. No “Disk aglomeração” da prefeitura, dos 2.922 chamados feitos até esta quarta, a maior parte da demanda foi exatamente de queixas contra grupos de pessoas em estabelecimentos comerciais e áreas públicas em Campo Grande, Bangu, Realengo e Santa Cruz.

De acordo com dados obtidos pela movimentação de celulares, nesta quarta-feira, dos dez bairros com maior aglomeração de pessoas*, nove ficam na Zona Oeste. Veja os seis primeiros:

Aglomeração de pessoas pela localização de celulares

Barra da Tijuca: 6,4 mil pessoas nas ruas ao longo do dia

Anil: 4,6 mil pessoas nas ruas ao longo do dia

Jacarepaguá: 4,39 mil pessoas ao longo do dia

Campo Grande: 4,38 mil pessoas ao longo do dia

Bangu: 4,19 mil pessoas ao longo do dia

Santa Cruz: 3,62 mil

Fonte: *dados referentes a celulares da TIM, levantados pela empresa de telefonia

“É um reflexo de toda esta aglomeração. Quanto maior a aglomeração, maior a transmissão de casos da Covid-19, sem dúvidas. Na Barra da Tijuca, atribuo mais ao fato de ter sido onde os primeiros casos surgiram, por causa do alto poder aquisitivo de quem mora lá e viaja para outros países, mas observamos muitas pessoas desrespeitando o isolamento em Campo Grande, Realengo, Padre Miguel”, diz o médico infectologista Edimilson Migowski, da UFRJ.

Sobre a reação ao ‘Drone falante’ da prefeitura em Campo Grande, quando o gadget acabou acumulando mais gente do que de fato as afugentando, Migowski diz que toda tentativa é válida, mas é preciso reconhecer, também, quando elas não dão certo.

“Educar toda uma população é de fato uma tarefa muito complicada. Exige um marketing pesado. Como estamos diante de algo muito novo, eu até acho válidas estas iniciativas, mas é tão louvável quanto, parar se a iniciativa se mostrar ineficiente, como foi o caso. Acho que pode ser feito na Zona Oeste como andaram fazendo nas praias, o uso dos bombeiros, uma instituição que goza de prestígio com a população, pedindo para que as pessoas voltem para casa. Foi uma das medidas que mais me chamou atenção”, opina.

Confira os bairros da Zona Oeste com mais casos

Barra da Tijuca – 137 casos

Campo Grande – 111 casos

Bangu – 72 casos

Jacarepaguá – 68 casos

Recreio dos Bandeirantes – 61 casos

Realengo – 57 casos

Santa Cruz – 31 casos

Taquara (Jacarepaguá) – 29 casos

Freguesia (Jacarepaguá) – 27 casos

Itanhangá – 22 mortes

Fonte: Painel da Prefeitura do Rio, em 22 de abril de 2020

Bairros onde as 105 vítimas da Covid-19 morreram na Zona Oeste*

Campo Grande – 17 mortes

Bangu – 12 mortes

Realengo – 12 mortes

Barra da Tijuca – 10 mortes

Recreio dos Bandeirantes – 8 mortes

Jacarepaguá – 6 mortes

Santa Cruz – 5 mortes

Gardênia Azul – 3 mortes

Padre Miguel – 3 mortes

Itanhangá – 3 mortes

Sepetiba – 2 mortes

Cidade de Deus – 2 mortes

Curicica – 2 mortes

Vila Valqueire – 2 mortes

Paciência – 2 mortes

Pechincha – 2 mortes

Santíssimo – 2 mortes

Freguesia (Jacarepaguá) – 2 mortes

Uma morte registrada em: Vila Kennedy, Vargem Pequena, Pedra de Guaratiba, Jardim Sulacap, Tanque (Jacarepaguá), Senador Vasconcelos, Guaratiba, Senador Camará, Inhoaíba e Taquara

Fonte: Painel da Prefeitura do Rio, *em 22 de abril de 2020