Zema anuncia secretários de Fazenda e de Planejamento e Gestão

Belo Horizonte – O governador eleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), anunciou nesta quinta-feira, 22, dois nomes para compor o secretariado de seu futuro governo. O ex-secretário de Finanças e Planejamento do Rio de Janeiro, Gustavo Barbosa, vai assumir a Fazenda e, para a secretaria de Planejamento e Gestão, Zema anunciou o engenheiro Otto Alexandre Levy Reis.

Os nomes foram divulgados no mesmo dia em que o governador eleito participou de uma série de reuniões com empresários em São Paulo.

Gustavo Barbosa é mineiro de Uberaba. Graduado em Ciências Contábeis e pós-graduado em Gestão Executiva de Fundos de Pensão, no Distrito Federal, ele tem a experiência de ter sido secretário de Finanças e Planejamento do Estado do Rio de Janeiro, entre julho de 2016 e fevereiro deste ano. Ele também foi Gerente Nacional de Previdência Pública e Privada e Gerente de Relacionamento Institucional da Caixa Econômica Federal.

Otto Levy Reis é natural de Belo Horizonte (MG) e graduado em Engenharia Metalúrgica pela UFMG. Já foi vice-presidente de Gente e Gestão, vice- presidente Comercial e de Marketing, tendo sido mais recentemente, o Chief Operating Offficer (COO) da Magnesita Refratários. Têm diversos cursos no Brasil, Estados Unidos e Japão em Recursos Humanos (RH) e Gestão. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.