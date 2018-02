Zeca Pagodinho se irrita com foto e põe Doria em saia justa

São Paulo – O prefeito de São Paulo, João Doria, passou por uma saia-justa na noite de carnaval do último sábado. Tudo por conta de uma foto.

Ao chegar ao camarote do Bar Brahma, no sambódromo do Anhembi, para acompanhar os desfiles das Escolas de Samba da Capital, o prefeito quis tirar uma foto com o cantor Zeca Pagodinho, que recusou o pedido, de acordo com informação publicada pelo site de Veja SP.

A situação embaraçosa só foi desfeita quando o empresário dono do camarote interveio para convencer o cantor a fazer a foto, segundo notícia publicada pelo site do jornal Folha de S. Paulo.

O cantor cedeu ao pedido do prefeito, mas estabeleceu uma condição: a de que o ex-jogador de Futebol Amaral também estivesse na imagem, de acordo com notícia do site G1.

Na foto, o cantor aparece visivelmente contrariado, o que tem gerado vários memes nas redes sociais.

O Zeca Pagodinho sou eu tirando foto com gente que não gosto. pic.twitter.com/Ph6de9DBdc — walber 💡 (@walbersousaa) February 11, 2018

Ultimamente tô só o Zeca Pagodinho pic.twitter.com/jORzC97933 — Leah (@l3l3ck4) February 11, 2018