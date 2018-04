Zanin diz que banho de sol de Lula é organizado pela superintendência

Há mais de 40 horas preso, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não tomou banho de sol. A informação é do advogado Cristiano Zanin, após visita ao ex-presidente nesta segunda-feira (9). O defensor explicou que “isso [banho de sol] está sendo organizado. É uma coisa interna da Polícia Federal e vai ser autorizado, acredito, brevemente”.

O advogado informou que Lula está lendo o livro A elite do atraso, de Jessé de Souza. E confirmou que o ex-presidente assistiu ao jogo do Corinthians no domingo (8) pelo Campeonato Paulista. “Ele assistiu ao jogo e ficou bastante contente com a vitória do Corinthians”.

Zanin evitou dar detalhes sobre as próximas ações da defesa.