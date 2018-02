Youtuber de 14 anos morre após ser baleada na cabeça

São Paulo — A youtuber parananese Isabelly Cristine Santos, de 14 anos, teve sua morte confirmada pela Secretaria de Saúde do Paraná. Ela estava internada no Hospital Regional do Litoral em Paranaguá depois de ter sido baleada na cabeça na última quarta-feira (14).

De acordo com a Secretaria, a confirmação do óbito ocorreu às 22h15 de ontem. Os órgãos da adolescente foram doados nesta quinta.

A dona do canal no Youtube “Isa Top Show”, que tem hoje 49,4 mil inscritos, foi vítima de uma briga de trânsito, na qual homens que se encontravam em outro veículo atiraram contra o carro em que ela e sua mãe estavam. Não houve outros feridos.

De acordo com a Polícia Militar, o caso ocorreu por volta da 1h50 de quarta-feira na rodovia PR-412 em Pontal do Paraná, no litoral do Estado. No mesmo dia, os policiais prenderam dois suspeitos em uma casa da cidade. Eles foram encontrados com a arma do crime.

*Com Estadão Conteúdo