Ciro Gomes bate boca com youtuber durante evento

São Paulo – O pré-candidato à presidência Ciro Gomes (PDT-CE) teve um bate-boca com o youtuber Arthur do Val, que responde pelo canal “Mamãe, falei” no YouTube, durante um evento nesta segunda-feira (9) em Porto Alegre.

A assessoria de Ciro Gomes foi questionada por EXAME sobre o episódio, mas ainda não tinha se manifestado até a publicação deste texto.

Segundo o relato do youtuber a EXAME, ele questionou o presidenciável sobre duas de suas manifestações sobre a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva: uma na qual ele dizia que não descartava “sequestrar” Lula e entregá-lo a uma embaixada; e outra na qual dizia que iria receber o “pessoal do Moro na bala”.

Ciro Gomes é conhecido por suas declarações polêmicas; e o youtuber, por suas provocações. A combinação foi explosiva.

Do Val afirmou a EXAME, antes de publicar o vídeo, que tinha abordado o pré-candidato “numa boa”, mas logo em seguida se referiu a ele, na entrevista, como “completamente desequilibrado”.

O vídeo publicado por Do Val mostra que Ciro Gomes se irrita com as perguntas feitas pelo youtuber e diz que não falou nenhuma dessas coisas. Gomes ainda chama Do Val de “bobão” várias vezes.

Gomes já tinha afirmado, em entrevista à jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, que o vídeo no qual ele cogitou o sequestro de Lula foi editado e tirado de contexto. Na época, da gravação, a polêmica da política nacional era sobre a nomeação de Lula como ministro da Casa Civil no governo de Dilma Rousseff.

Ele explicou que se referia à hipótese de haver uma prisão arbitrária e ilegal de Lula naquela época, e que sua proposta era montar uma comissão de juristas para avaliar se era esse o caso e, então, “livrar o Lula dessa prisão arbitrária e levá-lo para uma embaixada”.

A jornalista repete: “então é um outro cenário que o senhor acha que não se repete agora?”, e Ciro Gomes confirma: “esse é o único cenário onde eu falei isso”.

Em relação ao outro vídeo, no qual Ciro teria dito que receberia “o pessoal do Moro na bala”, a declaração foi feita ao jornalista Luís Nassif: “hoje esse Moro mandou prender um blogueiro… ele que mande me prender. Eu recebo a turma dele na bala, se eu não estiver errado”.

Ciro Gomes também já tentou se explicar em relação a isso: “eles editaram, tiraram todas as condicionantes, a mais interessante de todas é uma condicionante geral: ‘se eu não fiz nada errado, eu não posso ser preso’, simples assim. É só isso que eu disse, nada mais. Talvez não tenha dito com as palavras mais ‘lordes’. É que eu não sou lorde”.

Quando falou com EXAME, Arthur Do Val acusou Ciro Gomes de agressão, dizendo que ele tinha dado “dois tapas” em sua nuca. Pelo vídeo, não é possível saber se os toques foram fortes.

Em seguida, o youtuber responde: “eu não sou a Patrícia Pillar pra você me bater”, se referindo à atriz e ex-esposa do político. Ciro nunca foi acusado de agredir a ex-mulher.

Youtuber acusou Ciro de agressão; veja vídeo