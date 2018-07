Xuxa combate discurso antivacina em publicação do Ministério da Saúde

Rio – Com apelo tanto aos pais quanto às crianças, a estrela da campanha de vacinação será Xuxa. O filme de conscientização, em 3D, põe a apresentadora para fazer uma viagem ao passado, nos anos 1980 e 1990, quando ela era a “Rainha dos Baixinhos”, nasceu o personagem Zé Gotinha e o País assumiu compromisso de erradicar pólio e sarampo. “Esse papo de ‘não precisa vacinar’ não é mentira. Tem de vacinar, sim”, diz Xuxa no vídeo.

Segundo o ministério, o investimento nas campanhas para alertar a população sobre a importância da imunização na prevenção de doenças é crescente. Houve um aumento de 60% do valor dos recursos de campanha de vacinação, de R$ 33,6 milhões em 2015 para R$ 53,6 milhões no ano passado. Até o meio deste ano, a pasta afirma já ter destinado R$ 31,9 milhões para campanhas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.