XP vale R$ 100 bilhões

O valor de mercado da XP Inc chegou a superar 100 bilhões de reais (24 bilhões de dólares) nesta quarta-feira, acumulando uma valorização de mais de 60% desde a sua estreia no mercado acionário norte-americano no final do ano passado. Na máxima da sessão, os papéis foram negociados a 43,52 dólares, uma valorização de mais de 7% em relação ao fechamento da véspera. Por volta de 16h50, as ações desaceleraram os ganhos, fechando em 42,48 dólares, alta de 4,66%.

Tesla supera US$ 100 bi em valor de mercado

A Tesla superou nesta quarta-feira a marca de 100 bilhões de dólares em valor de mercado pela primeira vez, ampliando a distância que a separa de Ford Motor e General Motors. A fabricante de veículos elétricos viu seu valor de mercado mais que dobrar nos últimos três meses, impulsionado por um lucro trimestral inesperado, avanço nos trabalhos de sua primeira fábrica na China e entregas anuais melhores que as esperadas. Nesta quarta-feira, os papéis da empresa ficaram acima dos 600 dólares.

OAB questiona “caixa preta” do BNDES

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) pediu esclarecimentos ao BNDES sobre a contratação de um escritório internacional de origem americana para uma auditoria externa independente de operações do banco com empresas do grupo J&F, controladora da JBS. A investigação administrativa custou 48 milhões de reais e não encontrou evidências de corrupção no banco. A OAB informou que o objetivo da notificação é verificar se o BNDES cumpriu “as normas legais que disciplinam o exercício da atividade de consultores e sociedades em direito estrangeiros no país” ao contratar o escritório Cleary Gottlieb Hamilton & Steen LLP. O BNDES informou ontem que os R$ 48 milhões gastos na auditoria, iniciada em 2018, não foram pagos unicamente ao escritório estrangeiro. De acordo com o banco, o valor engloba o pagamento de todos os envolvidos no trabalho, que envolveu o levantamento de três milhões de dados eletrônicos e a revisão de mais de 400 mil documentos.

Montezano diz que auditoria foi mal interpretada

O presidente do BNDES, Gustavo Montezano, disse nesta quarta-feira que a auditoria interna que prometia abrir a caixa-preta do banco, criticada recentemente em razão do custo, foi contratada pela gestão anterior e sua divulgação, mal interpretada. Montezano disse que, quando assumiu o banco em meados de 2019, 90% do relatório já estava pronto e que a nova administração do banco de fomento apenas deixou a consultoria terminar o trabalho e, após receber o relatório, divulgou uma versão resumida para a população e entregou a completa para autoridades. Montezano também acrescentou que auditorias como a que foi feita no BNDES costumam ser caras e por isso o valor não chamou a atenção no momento em que ele assumiu o banco.

Pautas prioritárias no Congresso

O ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, encaminhou para o Congresso uma relação com as 32 pautas prioritárias do governo de Jair Bolsonaro que devem ser apreciadas pelos parlamentares neste ano na Câmara e no Senado. São 15 projetos de lei que estão em tramitação na Câmara, 14 no Senado, além das reformas administrativa e tributária e o pacto federativo, cujos textos ainda serão enviados ao Congresso. Ao receber o documento das mãos do ministro Ramos, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse, segundo fontes, concordar com boa parte das prioridades listadas pelo governo. Em seu último ano à frente da presidência da Câmara, e devido às eleições municipais, Maia deve traçar um calendário estratégico para as votações deste ano.

Brasil na Opep?

O Brasil começará discussões sobre adesão à Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) durante uma visita à Arábia Saudita em julho, disse o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, nesta quarta-feira. “Eu tenho uma visita à Arábia Saudita no meio do ano, e então nós poderemos começar a discussão”, disse, acrescentando que a entrada do país no grupo não aconteceria neste ano. O presidente Jair Bolsonaro insinuou a ideia de uma adesão à Opep em outubro passado, mas a possível entrada no cartel não foi bem recebida pelo setor de petróleo, uma vez que produtores temem que nesse caso o Brasil tenha que aderir a cortes de produção acertados entre a Opep e outros produtores.

Barrados nos EUA

Os Estados Unidos vão aumentar a lista de cidadãos de países impedidos de entrar em território americano. A informação foi confirmada pelo presidente Donald Trump em entrevista concedida em Davos, na Suíça, onde é realizado o Fórum Econômico Mundial.O presidente americano não quis revelar quais são os países, mas a imprensa local adiantou que são a Bielorússia, Eritreia, o Quirguistão, a Birmânia, Nigéria, o Sudão e a Tanzânia. Atualmente, cidadãos de oito países estão proibidos de entrar no Estados Unidos.

Trump: temos plano de ação

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que o país tem um plano em prática para conter o surto de coronavírus. “Temos um plano e acreditamos que isso será conduzido muito bem. Já tratamos bem disso. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças é maravilhoso. Muito profissional”, disse. “Estamos em ótima forma, e acho que a China também está em ótima forma”, afirmou Trump. Um infectado pelo vírus já foi confirmado em Washington, nos Estados Unidos.

ONU pede investigação sobre hackeamento de Bezos

A Organização das Nações Unidas (ONU) pediu nesta quarta-feira que autoridades dos Estados Unidos investiguem o hackeamento do celular do bilionário Jeff Bezos. Segundo investigadores da ONU, o telefone de Bezos provavelmente foi hackeado com um vídeo contaminado enviado de uma conta do WhatsApp pertencente ao príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman. O relatório da FTI Consulting concluiu que grandes quantidades de dados começaram a deixar o telefone de Bezos cerca de um mês após o compartilhamento do vídeo em meados de 2018. Segundo o relatório da ONU, as informações recebidas sugerem o envolvimento do príncipe para vigiar o bilionário no intuito “de influenciar, se não silenciar” reportagens do jornal “Washington Post”, do qual Bezos é dono.

Parlamento britânico conclui aprovação do Brexit

O Reino Unido se aproximou ainda mais da saída da União Europeia em 31 de janeiro, quando a legislação exigida para ratificar seu acordo com Bruxelas passou por sua etapa final no Parlamento nesta quarta-feira. O projeto se tornará oficialmente lei quando receber a sanção da rainha Elizabeth, algo que pode acontecer já na quinta-feira. Nesta quarta, a câmara baixa do Parlamento derrubou as alterações que a Câmara dos Lordes fez na legislação, incluindo uma cláusula para garantir proteções para crianças refugiadas após o Brexit. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, se recusou a aceitar qualquer alteração na Projeto de Lei do Acordo de Saída, que implementará a desfiliação do Reino Unido da UE, enfrentando parlamentares da oposição que dizem que ele endureceu seus termos.