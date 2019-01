Xi Jinping felicita Bolsonaro e defende respeito aos interesses dos países

Pequim- O presidente da China, Xi Jinping, felicitou por carta o presidente Jair Bolsonaro, e ressaltou que seu país está disposto a “respeitar os interesses fundamentais” das duas nações, informa nesta quinta-feira a agência estatal de notícias “Xinhua”.

Xi enviou ontem uma carta ao presidente – que tomou posse na última terça – na qual ressaltou que, como dois dos principais países em desenvolvimento, tanto a China como o Brasil têm a “responsabilidade” de melhorar suas economias.

Além disso, o presidente chinês aplaudiu as declarações feitas por Bolsonaro logo após vencer as eleições, nas quais garantiu que o Brasil manterá os laços com a China, seu principal parceiro comercial, independentemente de suas diferenças ideológicas.

Neste sentido, Xi reiterou que a China está disposta a trabalhar para “respeitar os interesses fundamentais” de cada um e aprofundar suas relações bilaterais a longo prazo.