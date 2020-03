Witzel suspende a ponte-aérea Rio-São Paulo

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), assinou um decreto nesta quinta-feira, 19, que suspende a partir de sábado, 21, a ponte-aérea entre o Rio de Janeiro e São Paulo.

A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial e tem como objetivo conter o avanço do coronavírus. O estado já tem 66 casos confirmados e duas mortes em decorrência da doença.

Além de São Paulo, o governador também suspendeu voos nacionais de estados com casos de infectados, como Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Distrito Federal e todos os voos internacionais.

No entanto, caberá à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) ratificar a determinação.

O mesmo decreto também proíbe a circulação de transporte intermunicipal de passageiros que liga a região metropolitana à capital, exceto para trens e barcas que operam com restrições. Isso deixará a capital do estado praticamente isolada.

O governador também determinou suspensão a partir de sábado, 21, da circulação de transporte interestadual de passageiros com origem em estados com transmissão comunitária do vírus, que já são seis.

O transporte de passageiros por aplicativo ficará restrito a uma única região. Não será permitido a passagem da capital para a região metropolitana e vice-versa.