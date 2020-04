Witzel oferece emprego, Doria chama de golpe: reações após saída de Moro

No que depender do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, o agora ex-ministro da Justiça, Sergio Moro, já tem um emprego: “Ficaria honrado com sua presença em meu governo porque aqui, vossa excelência, tem carta branca sempre”, escreveu o mandatário no Twitter logo após o anúncio de demissão feito pelo ex-juiz nesta sexta-feira, 24.

Assisto com tristeza ao pedido de demissão do meu ex-colega, o Juiz Federal Sergio Moro, cujos princípios adotamos em nossa vida profissional com uma missão: o combate ao crime. Ficaria honrado com sua presença em meu governo porque aqui, vossa excelência, tem carta branca sempre — Wilson Witzel (@wilsonwitzel) April 24, 2020

Luiz Henrique Mandetta, que também desembarcou recentemente do governo Bolsonaro, postou uma foto com o Moro em seu Instagram dizendo que o trabalho dele na Justiça “sempre foi técnico”: “Durante a epidemia trabalhamos mais próximos, sempre pensando no bem comum”, disse.

“Estamos juntos”, disse Luciano Hang, dono da rede lojas Havan, e apoiador declarado de Bolsonaro, se referindo a Moro. O empresário lamentou a saída do ex-ministro nas redes: “Obrigado por tudo que você fez pelo nosso país. Gerações e gerações lembrarão do seu legado”

A Frente Parlamentar da Segurança Pública da Câmara dos Deputados disse em nota que recebeu a notícia dobre a saída de Moro com “extremo pesar”: Vemos com preocupação esta postura intransigente do Presidente Jair Bolsonaro, que o fez perder um dos seus grandes aliados na luta pela construção de um Brasil mais justo e honesto”. O grupo disse ainda que irá se reunir para decidir os caminhos que serão trilhados daqui para frente.

Já o governador de São Paulo, João Doria, disse durante coletiva de imprensa logo após a fala de Moro que a saída do ministro é “um golpe na Justiça, um golpe na liberdade e um golpe na democracia do Brasil”.

Mais cedo, em post no Twitter, Doria havia dito que o país “perde muito” com a mudança.

O Brasil perde muito com saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça. Moro mudou a história do País ao comandar a Lava Jato e colocar dezenas de corruptos na cadeia. Deu sinal de grandeza ao deixar a magistratura, para se doar ainda mais ao nosso País como ministro. — João Doria (@jdoriajr) April 24, 2020

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, disse que a OAB vai analisar os indícios de crimes apontados por Moro e que as crises geradas por Bolsonaro são “extremamente suspeitas”.

A OAB irá analisar os indícios de crimes, apontados por Moro. Mas preciso registrar meu lamento e minha indignação com as crises que o Presidente nos impõe, por motivos extremamente suspeitos, em meio a uma crise pandêmica que, de tão grave, deveria ao menos ser a única. — Felipe Santa Cruz (@felipeoabrj) April 24, 2020

Janaína Paschoal, deputada estadual por São Paulo e co-autora do pedido de impeachmento que tirou a ex-presidente Dilma, disse que Moro revelou crimes graves durante seu discurso de demissão: “acredito em todas as palavras dele”, diz.

Amados, para que não haja dúvidas sobre o que penso, uma vez que minha voz ( tosse) não me permite atender as muitas ligações, escrevo aqui: o Ministro Moro revelou crimes graves e eu acredito em todas as palavras dele. Quero ver, agora, de que lado o PT vai ficar: — Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) April 24, 2020

O deputado federal pelo PSOL , Marcelo Freixo se manifestou dizendo que Moro também usou a PF de forma política para proteger a a família Bolsonaro no caso Marielle.