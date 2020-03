Witzel manda fechar escolas, teatros e cinemas no Rio por coronavírus

Depois de a Prefeitura do Rio anunciar a suspensão das aulas da rede municipal a partir da próxima Segunda-feira, 16, por causa do coronavírus, o governo do Estado informou que seus alunos terão 15 dias das férias escolares antecipados a partir do mesmo dia.

O governador Wilson Witzel (PSC) disse ainda que suspenderá a visitação a presos e a realização de eventos esportivos, shows feiras, eventos científicos, comícios e passeatas em locais abertos ou fechados.

Outro anúncio feito por Witzel é a criação de um gabinete de crise para monitorar 24 horas por dia os desdobramentos da propagação do vírus.

Atividades como cinema e teatro também não são recomendadas. O governador assinou nesta tarde um decreto, válido pelos próximos 15 dias, com as diretrizes para conter o problema, e fez o anúncio em um vídeo ao lado dos secretários de Saúde, Edmar Santos, e Educação, Pedro Fernandes.

No Rio, 16 pessoas já contraíram o vírus, sendo uma delas com transmissão local, ou seja, sem ter voltado de viagem internacional. Novas medidas devem ser anunciadas ainda nesta sexta-feira, 13, já que Witzel ainda vai se reunir com representantes da sociedade, como presidentes de associações de supermercados – a fim de evitar problemas como desabastecimento.

Witzel já se reuniu com representantes do Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público, Assembleia Legislativa e Defensoria Pública. “Em todas as repartições públicas do Estado haverá uma redução de atendimento ao público para evitar aglomeração”, comentou o governador.

Uma coletiva com o detalhamento das medidas foi marcada para as 17 horas.