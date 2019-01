Witzel ganha do Bope quadros feitos com balas de fuzil

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, participou na segunda-feira (14) da passagem de comando do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), em Laranjeiras, zona sul do Rio.

O tenente-coronel Maurílio Nunes da Conceição sucedeu o tenente-coronel Alex Benevenutto. O novo comandante é formado em Direito e já esteve à frente do 41º Batalhão da Polícia Militar, em Irajá, zona norte da cidade.

Como já é de praxe, Witzel vestiu a camisa do Bope e fez flexões junto com os militares do batalhão ao lado do novo comandante.

Em agradecimento, o governador recebeu de presente um uniforme e ganhou quadros feito com projéteis, um inclusive, que estampa seu rosto.

Além disso, ele também ganhou um quadro com o emblema do Bope — com a famosa “faca na caveira”.

“Abate a criminosos”

Na cerimônia de posse, Witzel voltou a defender o abate de criminosos se for necessário.

“Se preciso for diante da crueldade desses inimigos, verdadeiros narco-terroristas, usar toda força necessária para abatê-los, porque usar armas de fogo contra a sociedade nós não admitiremos jamais”.

Ainda no discurso, ele agradeceu a participação das Forças Armadas durante a intervenção federal na segurança pública do Rio e completou que a tropa do Bope é um exemplo para o Brasil e para as outras polícias, e que irá valorizar o trabalho dos policiais.

“Essa tropa a todo dia está disposta a desafiar ainda mais a sua vida, por isso, o símbolo da caveira [a marca do Bope]. Uma tropa que está constantemente de frente com a morte, mas não a teme. O negro dos seus uniformes camufla-se nas vielas dos morros cariocas tomados pela criminalidade, que tenho certeza que nós vamos vencer. Nós somos mais fortes, nós somos melhores. Estamos equipados, estamos treinados e vamos resgatar a liberdade do nosso povo”, apontou Witzel, completando que é preciso libertar o povo “das garras de pessoas que estão banalizando a vida humana e ignoram o Estado Democrático de Direito.

Acidente com helicóptero

O governador lamentou a morte, no fim da manhã de segunda, do sargento Felipe Marques de Queiroz, de 37 anos, em decorrência da queda do helicóptero da Polícia Militar no Canal do Cunha, próximo a comunidade da Maré, na zona norte do Rio.

O sargento era um dos quatro tripulantes que estavam na aeronave do Grupamento Aeromóvel (GAM) da PM durante o acidente.

“Hoje, infelizmente, mais uma vez, em combate, perdemos um dos nossos heróis. Deixa esposa e três filhos. Não há muito a se dizer a uma família destroçada que se vê amputada de seu ente querido no exercício da sua atividade profissional”.

Alerj

Ainda na cerimônia, Witzel fez referência à disputa entre parlamentares pela presidência da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). O governador reafirmou que não pretende declarar apoio a nenhum candidato.

“O Poder Executivo é isento nas suas relações com o Poder Legislativo. Respeito as escolhas que forem feitas e tenho certeza que Vossas Excelências saberão entender o meu posicionamento. Como chefe de Executivo desejo a paz, a harmonia e o equilíbrio”, disse aos deputados estaduais.

“Espero contar com vossas excelências na base do nosso governo que defende a moral, a ética, a transparência e cujo compromisso assumido por nós durante a eleição que é apenas um: nós jamais vamos decepcionar o povo que nos elegeu”, acrescentou.