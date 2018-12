Witzel faz flexões com militares israelenses; veja vídeo

São Paulo — O governado eleito do Rio de Janeiro, Wilson Wiztel (PSC), apareceu neste domingo em um vídeo no qual faz flexões ao lado de militares israelenses em Jerusalém. As imagens do político usando um quipá foram publicadas no Instagram do embaixador israelense, Yossi Shelley, que parabenizou Witzel e afirmou que eles irão “melhorar a segurança pública em todo Brasil”.

Visitando o país desde o dia 5 de dezembro, o político realizou encontros com integrantes de instituições dos setores de segurança, saúde e tecnologia do país e encerra sua agenda em Israel nesta segunda (10). Acompanhado de membros do Partido Social Cristão (PSC) e da Federação Israelita do Rio de Janeiro, o futuro governador também se reuniu com representantes da Elbit, empresa que produz drones armados.

Essa não é a primeira vez que o futuro governador faz flexões com militares. Em novembro, Witzel já tinha feito flexões com soldados do Exército brasileiro, durante uma cerimônia da Brigada da Infantaria Paraquedista.