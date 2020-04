Witzel e Doria são melhor avaliados do que Bolsonaro no combate à covid-19

Pesquisa Datafolha divulgada pelo jornal “Folha de S.Paulo” nesta quarta-feira mostra que a gestão da crise do novo coronavírus dos governadores do Rio, Wilson Witzel (PSC), e de São Paulo, João Doria (PSDB), é mais bem avaliada do que a atuação do presidente Jair Bolsonaro. Segundo o instituto, as ações de Witzel e Doria são aprovadas, respectivamente, por 51% e 55% da população.

A aprovação da gestão de Bolsonaro na crise sanitária é de 28% em São Paulo e 34%, no Rio.

O Datafolha ouviu 528 entrevistados, em São Paulo, e 512, no Rio. A pesquisa foi feita por telefone e a margem de erro é de quatro pontos percentuais.

No Rio de Janeiro:

Avaliação da atuação de Witzel

Ótimo ou bom: 55%

Regular: 24%

Ruim ou péssimo: 17%

Não sabe: 3%

Avaliação da atuação de Bolsonaro

Ótimo ou bom: 34%

Regular: 25%

Ruim ou péssimo: 39%

Não sabe: 2%

Em São Paulo:

Avaliação da atuação de Doria

Ótimo ou bom: 51%

Regular: 27%

Ruim ou péssimo: 19%

Não sabe: 4%

Avaliação da atuação de Bolsonaro

Ótimo ou bom: 28%

Regular: 25%

Ruim ou péssimo: 43%

Não sabe: 4%



Bolsonaro tem criticado as medidas de restrição do comércio e de serviços nos estados durante o combate à disseminação do novo coronavírus. O presidente prega a necessidade de ações de isolamento vertical, em que apenas pessoas do grupo de risco da Covid-19 fiquem em casa, enquanto os governadores decidiram mantêr as medidas para toda a população, como recomenda a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde.

A crise escancarou a falta de sintonia entre o governo federal e os chefes estaduais. A relação tem sido marcada por troca de acusações públicas entre o presidente e os governadores. Bolsonaro acusa os antigos aliados de usurpar suas competências e de prejudicarem a economia com as medidas de restrição social.

Outra pesquisa, divulgada no domingo, aponta que a gestão de Bolsonaro diante da crise causada pela Covid-19

é aprovada por 33%, que consideram a ação do presidente como boa ou ótima em todo o país. Mas entre os entrevistados, 52% acreditam que Bolsonaro tem condições de seguir liderando o país, enquanto 44% acham que não. Outros 4% não responderam.