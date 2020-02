Witzel demite presidente da Cedae e indica Renato Espírito Santo ao cargo

Rio de Janeiro — O Conselho de Administração da Cedae precisará aprovar o nome de Renato Espírito Santo para presidir a estatal. Ex-funcionário da companhia, Espírito Santo foi escolhido pelo governador Wilson Witzel para substituir Hélio Cabral, desgastado após a crise no fornecimento de água.

“A situação do Hélio ficou insustentável. Todo dia aparecia algo novo”, disse ao GLOBO uma fonte do primeiro escalão do governo. Segundo o chefe da Casa Civil, André Moura, Espírito Santo foi escolhido por “pela experiência”, por ter trabalhado mais de 40 anos na estatal. A informação da saída de Cabral da presidência da Cedae foi antecipada pelo colunista Ancelmo Gois.

Witzel encaminhará amanhã ao Conselho de Administração da Cedae o nome de Espírito Santo para o lugar de Cabral. E a tendência, como de costume, é que a vontade do governador prevaleça. Uma edição extra do Diário Oficial será publicada pelo Palácio Guanabara nesta segunda-feira convocando uma reunião do conselho para a terça com a indicação do nome de Espírito Santo.

— Como o estado é dono de 99,9% das ações da Cedae, na prática o nome escolhido pelo governador é sempre aprovado — diz um integrante do conselho.

Chefe da Casa Civil de Witzel, André Moura afirma que foi levado em consideração a carreira de Espírito Santo na Cedae:

— Ele começou na Cedae em 1973 e lá ficou até 2017. São mais de 40 anos de experiência na estatal, tendo sido diretor de três áreas diferentes. Ele foi escolhido pelo currículo e pela trajetória na Cedae — disse.

O Conselho de Administração da Cedae é composto por 11 pessoas, incluindo integrantes de diferentes departamentos da estatal, um representante dos acionistas minoritários e um representante dos empregados. Como atual presidente da estatal, Hélio Cabral também ocupa uma cadeira no conselho.