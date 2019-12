Witzel defende candidatura de juíza para prefeitura do Rio

Rio — O governador Wilson Witzel garantiu nesta terça-feira que seu partido, o PSC, terá candidatura própria à prefeitura do Rio e afirmou que o nome da juíza Glória Heloíza, que tem atuado como desembargadora eleitoral, é uma de suas apostas. Dessa forma, Witzel se afasta de Eduardo Paes, pré-candidato do DEM, e põe fim a qualquer aproximação eleitoral com o prefeito Marcelo Crivella (PRB), que buscará a reeleição.

“A doutora Glória Heloíza tem experiência na Vara da Infância, já fez vários casamentos comunitários. É uma pessoa empolgada com o Rio de Janeiro. Pessoa que gosta de carnaval. É religiosa. É um bom perfil. Se ela tomar essa decisão (de se candidatar), será muito bem-vinda. É uma grande candidata”, disse Witzel, citando o carnaval, festa reconhecidamente ignorada por Crivella, que cortou verba das escolas de samba afirmando que remanejaria o dinheiro para creches.

O governador contou que conheceu Glória Heloíza “há uns cinco anos”, durante o carnaval, em um camarote da Vara da Infância que seria designado ao juiz Pedro Henrique Alves.

“Se ela estiver disposta a fazer o que fiz e renunciar à magistratura para se candidatar, tenho certeza de que será uma candidata com grande potencial”.

O namoro eleitoral fez o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) vetar, no dia 29, a presença da juíza em dois eventos que contaram com a participação do governador “para preservar a imagem do tribunal e da magistrada”.

Witzel afirmou que tem incentivado mais pessoas da magistratura e do Ministério Público a ingressarem na política:

“Os magistrados e membros do Ministério Público têm uma capacidade intelectual de conhecimento da máquina pública que é singular”, avaliou.

O governador rechaçou qualquer possibilidade de apoiar Eduardo Paes em 2020. O ex-prefeito é o nome preferido de Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara dos Deputados e aliado estratégico de Witzel.

“Paes deixou alguns problemas. Sou muito crítico da gestão dele”, afirmou Witzel, dizendo que já comunicou a Maia a decisão do PSC de lançar candidatura própria no Rio.