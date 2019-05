Witzel cita doutorado em Harvard sem nunca ter estudado na universidade

Rio de Janeiro — O governador do Rio, Wilson Witzel, informou em seu currículo Lattes que parte de seu curso de doutorado na Universidade Federal Fluminense (UFF) teria sido feito na universidade americana de Harvard. A informação, no entanto, é incorreta. A denúncia foi feita pelo jornal O Globo.

A assessoria do governador informou que o registro na plataforma digital dizia respeito a uma intenção de Witzel no momento em que começou o doutorado, em 2015, quando ainda era juiz federal, e que será corrigida.

A assessoria de comunicação da UFF confirmou que o governador está cursando o doutorado na instituição, mas informou que ele nunca pediu para participar da seleção que escolhe os alunos que seriam enviados a Harvard com bolsa paga pelo governo brasileiro. As inscrições para o período em Harvard estiveram abertas entre 2015 e 2018. Esse tipo de curso é conhecido como “sanduíche”, quando o aluno faz parte do doutorado em um outra instituição, parceira daquela em que ele estuda.

O governador estuda em seu doutorado o tema “judicialização da política” no Instituto de Ciências Humanas e Filosofia e tem até 31 de agosto para defender sua tese e concluir o curso. A rigor, o governador deveria ter concluído o doutorado em fevereiro, mas pediu à instituição uma prorrogação de seis meses – uma extensão de prazo que pode ser solicitada por qualquer aluno.

O currículo de Witzel registra ainda uma especialização em direito empresarial, além de um mestrado em Direito Civil pela Universidade Federal do Espírito Santo – o que foi confirmado pela instituição. De acordo com a assessoria do governador, todas as demais informações do currículo estão corretas.