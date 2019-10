Weintraub imita meme da internet ao falar de descontingenciamento

São Paulo — O ministro da Educação, Abraham Weintraub, encerrou a coletiva de imprensa em que anunciava o descontingenciamento total das verbas das universidades federais de uma maneira bastante curiosa: ele sacou do bolso um óculos de plástico (em referência a um meme famoso nas redes sociais — o do “turn down for what” — usado quando alguém “lacra” em uma discussão) e ainda jogou o microfone sobre a mesa, simulando ação de Barack Obama, ex-presidente dos EUA.

O ministro gostou tanto de sua reação que foi ao Twitter mostrar aos seus seguidores o que tinha feito.

Durante a coletiva desta sexta (18), Weintraub cobrou os críticos do governo ao anunciar o desbloqueio de todo o orçamento das universidades federais. Ele havia dito, em abril, que o contingenciamento era destinado às instituições que promoviam “balbúrdia” e depois congelou 30% da verba de todas.

Coletiva de imprensa! Acabou o contingenciamento das Federais! VERBAS 100% LIBERADAS! Cadê os "especialistas" que alardeiam o caos há 6 meses. Vão admitir que "erraram"? 😎 Parabéns ao Presidente Bolsonaro por mais esta vitória. pic.twitter.com/cLTPj5xdk4 — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) October 18, 2019

Segundo o ministro, o contingenciamento não chegou a prejudicar nenhuma das ações da pasta. “Foi feita uma boa gestão. Administramos a crise na boca do caixa. Vamos terminar o ano com tudo rodando bem”, acrescentou. R$ 5,8 bilhões haviam sido originalmente congelados pelo governo federal.

Apesar do anúncio, o MEC não informou de onde sairão os recursos para essa liberação, no valor de R$ 1,1 bilhão. Em setembro, o MEC já havia descontingenciado R$ 1,156 bilhão para as federais.