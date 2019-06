Weintraub diz que avião presidencial “já transportou drogas maiores”

São Paulo — O ministro da educação Abraham Weintraub se pronunciou nesta quinta-feira (27), sobre o caso do militar que foi preso por transportar 39 quilos de cocaína em um dos aviões que fariam suporte à comitiva do presidente Jair Bolsonaro em Osaka, no Japão, onde o presidente participa de uma reunião de cúpula do G20.

Segundo o a publicação de Weintraub no Twitter, o avião presidencial “já transportou drogas em maior quantidade”, em referência aos ex-presidentes petistas Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff.

No passado o avião presidencial já transportou drogas em maior quantidade. Alguém sabe o peso do Lula ou da Dilma? — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) June 27, 2019

O termo “ministro da educação” se tornou o mais comentado da rede social no Brasil pouco tempo após o tuite do ministro. Ontem, as palavras “militares” e “39 kg” ficaram praticamente o dia inteiro na lista de assuntos do momento do Twitter.

Reações

Weintraub não é o primeiro a se posicionar sobre a prisão do sargento. Também no Twitter, o ministro da justiça Sergio Moro afirmou que a situação “é uma ínfima exceção em corporação (FAB) que prima pela honra” e que “o caso será “devidamente apurado pelas autoridades espanholas e brasileiras”.

O militar preso com drogas em Sevilha é uma ínfima exceção em corporação (FAB) que prima pela honra. Os fatos serão devidamente apurados pelas autoridades espanholas e brasileiras. Como disse o PR Bolsonaro, não vamos medir esforços para investigar e punir o crime. https://t.co/2zXcVhrQlX — Sergio Moro (@SF_Moro) June 26, 2019

O presidente da república em exercício Hamilton Mourão disse que o militar “estava trabalhando como mula” e que as Forças Armadas “não estão imunes a esse flagelo da droga”.

Já o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o sargento “merece punição severa” e que o “ocorrido é inaceitável”.