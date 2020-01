Weintraub: Brasil sairá do “fundo do poço” em ranking de educação

Brasília — O ministro da Educação, Abraham Weintraub, assumiu nesta terça-feira o “compromisso” de tirar o Brasil do que ele chamou de “fundo do poço” do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa).

Weintraub afirmou que não é possível garantir que o país será o melhor da América do Sul, mas prometeu uma melhora na próxima edição da prova, que será aplicada em 2022.

“O compromisso, presidente… O fundo do poço foi em 2018. O senhor vai marcar já a reversão disso. Não dá para colocar (o Brasil) em primeiro lugar da América do Sul ainda, porque a gente está em último, mas a gente já vai sair do fundo do poço. Esse é o compromisso que a gente tem”, disse Weintraub, durante reunião com Bolsonaro transmitida pelo Facebook.

Apesar do ministro afirmar que o Brasil ficou em último lugar na América do Sul, outros países tiveram desempenhos piores: a nota da Argentina em Matemática foi 379 enquanto a do Brasil foi de 384. Já em Ciências, Argentina e Peru ficaram empatadas com o Brasil com 404. Argentina e Peru tiveram desempenhos piores que os brasileiros em Leitura.

“Estávamos caindo, presidente. Parou em 2019. O último Pisa foi entregue em 2018. Esse Pisa que saiu, que o Brasil está na última posição da América do Sul, é 2018. O jovem que entrou no 1º aninho, segurou a canetinha com o Lula presidente, fez esse Pisa em 2018. Qual foi o resultado da educação direcionado pelo Lula? O Brasil é o último lugar da América do Sul”, disse.