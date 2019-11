“Vou te buscar”, diz namorada de Lula após decisão do STF

São Paulo — Rosangela da Silva, a socióloga namorada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, publicou em seu perfil no Twitter, na noite desta quinta-feira (7), que iria buscar o Lula nesta sexta. “Me espera!”, completou ela.

A postagem foi feita após a votação do Supremo Tribunal Federal (STF), que derrubou a decisão que permitia a prisão após condenação em segunda instância por 6 votos a 5.

Em nota após a decisão do STF, a defesa do ex-presidente informou que vai entrar nesta sexta (7), com o pedido de soltura do petista, preso após condenação em segunda instância pelo caso tríplex. Lula ainda dependeria de autorização da Vara de Execuções Penais para sair do cárcere.

Essa mudança do posicionamento da Corte poderá tirar 4.895 pessoas da prisão no Brasil, incluindo o ex-presidente petista, o DJ Rennan da Penha, acusado de ser olheiro do tráfico, e Rafael Braga, catador de recicláveis preso em 2013 por causa das manifestações.