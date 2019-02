Votação no Senado pode ficar para quarta, sem virar a noite

Brasília – O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, deve suspender o julgamento desta terça-feira, 30, para a sessão não avançar na madrugada e deixar a votação final do impeachment somente para a quarta-feira, 31.

Na manhã desta terça, haverá o debate entre acusação e defesa. Cada advogado tem 1h30 para falar, com direito a réplica e tréplica. Em seguida, cada senador terá dez minutos para fazer um pronunciamento sobre o impeachment. Até agora, há 61 inscritos.

O cenário preocupa os aliados do governo do presidente em exercício, Michel Temer, que estava planejando viajar para o encontro do G-20 na China nesta quarta.

A avaliação de assessores do presidente do STF é que a votação só poderá acontecer nesta terça se os senadores abrirem mão de usarem a tribuna.