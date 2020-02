Voo com 130 brasileiros deportados dos EUA chega em MG

Brasília —O governo dos Estados Unidos deportou cerca de 130 brasileiros em novo voo fretado enviado ao Brasil nesta sexta-feira (07). A aeronave partiu do Texas e chegou em Minas Gerais por volta da meia noite, sem a presença de algum representante do governo federal.

Este é o terceiro voo do tipo operado pela administração Donald Trump. Conhecidos pela sigla ICE Air, do órgão de controle de imigração e aduaneiro norte-americano, os voos foram reativados com anuência do governo Jair Bolsonaro.

No ano passado, um voo com cerca de 70 brasileiros foi o primeiro. No mês passado, houve um segundo com cerca de 50 pessoas — parte delas relatou ter viajado algemada.

Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, famílias inteiras estavam no voo. Muitos escondendo os rostos e todos com uma pequena sacola nas mãos, ou com um plástico em que o governo dos Estados Unidos colocou objetos pessoais, como telefones. Parte estava apenas com a roupa do corpo.