“VoltaPT” é o assunto mais comentado do Twitter nesta sexta

O assunto mais debatido no Twitter na tarde desta sexta-feira, 6 é a hashtag #VoltaPT. Ontem à tarde, o presidente Jair Bolsonaro, em transmissão ao vivo pelo Facebook, disse a seus apoiadores que não o apoiarem na indicação de Augusto Aras para procurador-geral da República: “Eu caio mais cedo e mais cedo o PT volta.”

Opositores do governo, principalmente os petistas, aproveitaram a deixa e impulsionaram hoje o assunto, que chegou ao sexto lugar mundial. De modo oposto, parlamentares da base governista sequer mencionaram o assunto.

O líder do PT no Senado, Humberto Costa, citou a hashtag ao comentar supostas conquistas do período no qual o partido esteve na Presidência da República. “Geramos milhões de empregos, aumentamos renda do trabalhador, acabamos com a fome, abrimos vagas em universidades, facilitamos compra de carros, TVs, demais bens de consumo, mantemos gasolina e gás a preços decentes, asseguramos sua casa própria”, disse.

Geramos milhões de empregos, aumentamos renda do trabalhador, acabamos com a fome, abrimos vagas em universidades, facilitamos compra de carros, TVs, demais bens de consumo, mantemos gasolina e gás a preços decentes, asseguramos sua casa própria. Pergunte-me como. #VoltaPT — Humberto Costa (@senadorhumberto) September 6, 2019

O vice-líder do PT na Câmara, o deputado Nilto Tatto (PT-SP), diz não estar impressionado com a relevância do assunto. “Porque eu não me surpreendo, que depois da entrevista de ontem do @LulaOficial ao Mino Carta a tag #VoltaPT figura entre os assuntos mais comentados do Twitter?”

Porque eu não me surpreendo, que depois da entrevista de ontem do @LulaOficial ao Mino Carta a tag #VoltaPT figura entre os assuntos mais comentados do Twitter? 😉 — Nilto Tatto (@NiltoTatto) September 6, 2019

A também vice-líder do PT na Câmara, deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) escreveu em sua conta: “O Brasil assistiu estarrecido alguém que não se dispôs a debater, não apresentou um plano de governo decente, ser eleito com mentiras. As pessoas sabem quem fez a diferença. #LulaLivre #VoltaPT”.

O Brasil assistiu estarrecido alguém que não se dispôs a debater, não apresentou um plano de governo decente, ser eleito com mentiras. As pessoas sabem quem fez a diferença. #LulaLivre #VoltaPT pic.twitter.com/lbQjGFaz0k — Maria do Rosario #LulaLivre (@mariadorosario) September 6, 2019

Já o deputado Waldenor Pereira (PT-BA) afirmou que o “Brasil percebeu o erro que foi eleger o fascista Bolsonaro e a injustiça que se foi cometida com Lula para poder colocá-lo na Presidência”. De acordo com Pereira, “o Brasil tem saudade de quando era feliz” e, por isso, pede a volta do PT, “porque não dá mais para aguentar tanto descaso e tanta maldade com o povo”.