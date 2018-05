Vizinho do prédio que desabou diz ter avisado autoridades sobre vão

São Paulo – O síndico do prédio Caracu, Aparecido Guimarães Dias, disse neste domingo, 6, que comunicou há cinco anos à Prefeitura de São Paulo “descolamento” de cerca de 80 centímetros da parede do edifício Wilton Paes de Almeida, que desabou em São Paulo. Segundo ele, o edifício estava pendendo para a avenida Rio Branco.

Era uma fenda de aproximadamente 80 centímetros. Colocamos uma tábua e cedeu; depois colocamos um rufo e também caiu. Ninguém dava assistência, ninguém se interessa por esse prédio”, explicou Dias.

Por causa do desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, o prédio Caracu foi evacuado e interditado pela Defesa Civil. O síndicodiz acreditar que os moradorespoderão voltar aos apartamentos em cerca de 35 dias. “A parte estrutural do prédio está boa. Será necessário refazer a parte elétrica, que fica no subsolo”, disse Dias.

Neste domingo, 6, um grupo de moradores, acompanhado do Corpo de Bombeiros, pôde entrar nos apartamentos para a retirada depertences. De acordo com Dias, há 96 moradores no prédio, que foi construído em 1945 e inaugurado em 1957. O Caracu tem 115 apartamentos e 3 sobrelojas.