Vitória de Bolsonaro é destaque em jornais internacionais

São Paulo – A vitória ontem do agora presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) sobre o petista Fernando Haddad é destaque de capa na edição desta segunda-feira de alguns dos principais jornais internacionais.

Nos Estados Unidos, o jornal The New York Times afirma que “Em guinada à direita, eleitores no Brasil impulsionam populista” e aponta que o capitão reformado ganhou “facilmente”, num momento em que o País “rejeitou o status quo”. Seguindo a mesma linha, o The Wall Street Journal diz que “Vitória de conservador sinaliza forte guinada à direita no Brasil”.

Na Europa, o assunto é a manchete principal do espanhol El País, com o título “Brasil elege extremista Bolsonaro como presidente por ampla maioria”. O britânico The Guardian, por sua vez, traz na capa uma grande foto de Bolsonaro dizendo que ele estava “prestes a conquistar o poder”, numa edição que ainda não trazia o resultado da eleição brasileira. Já o francês Le Figaro traz a chamada “Jair Bolsonaro vence a eleição presidencial”.

Na América do Sul, os argentinos El Clarín e Página 12 dedicaram a manchete principal de hoje ao pleito brasileiro. O primeiro afirma que “Bolsonaro chegou ao poder com um claro triunfo e prometeu ‘mudar o destino do Brasil'”. O segundo traz uma montagem da estátua do Cristo Redentor com uma lágrima de sangue escorrendo do olho e o título “A tristeza não é apenas brasileira”.