Vítimas são socorridas em Brumadinho após rompimento de barragem da Vale

São Paulo — O Hospital João XXIII acionou o Plano de Atendimento para as vítimas do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho (MG).

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, duas mulheres socorridas pelo Corpo de Bombeiros deram entrada no hospital. Ambas estão estáveis, conscientes e passam por avaliação.

Às 16h40, a Secretaria informou que mais duas pessoas estão internadas, um homem e uma mulher que vieram por ambulância. Eles também estão estáveis.

“A diretoria do HJXXIII pede que os casos não relacionados a esta tragédia sejam encaminhados para outras unidades de emergência para que sejam priorizadas no hospital as vítimas do acidente”, diz nota da Secretaria.

O plano de emergência para catástrofe significa que toda a atividade de emergência do hospital ficará voltada para o atendimento às vítimas. Os pacientes estáveis que estiverem no local serão transferidos para outros espaços.

Em outra unidade da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, a Casa de Saúde Santa Izabel (Betim), também foi acionado o Plano de Contingência de Enchentes em parceria com a Defesa Civil.

O objetivo é tomar medidas preventivas caso o volume do rio aumente na proximidade do hospital.

Governo de MG monta gabinete

O governo de Minas divulgou uma nota informando que a equipe da Defesa Civil e do Batalhão de Emergências Ambientais estão em Brumadinho com dois helicópteros trabalhando no atendimento das vítimas. Um gabinete estratégico de crise foi formado para acompanhar as ações.

“Uma força-tarefa do Estado de Minas Gerais já está no local do rompimento da barragem para acompanhar e tomar as primeiras medidas. O Corpo de Bombeiros, por meio do Batalhão de Emergências Ambientais, e a Defesa Civil também já estão no local da ocorrência trabalhando e há dois helicópteros sobrevoando a região”, diz a nota.

O governador Romeu Zema (Novo) informou que irá se pronunciar apenas depois de ter conhecimento das informações apuradas pelas equipes que estão no local.

“O governo de Minas já designou a formação de um gabinete estratégico de crise para acompanhar de perto as ações. Assim que houver mais informações, o Governo de Minas Gerais emitirá novos comunicado”.