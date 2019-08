Vítima de tiroteio morre em hospital no Texas; número de mortos chega a 30

O número de mortos em um tiroteio em massa na cidade de El Paso, Texas, subiu para 21, depois que um dos feridos morreu no hospital, nesta segunda-feira, informou a polícia. No total, os ataques no final de semana no Texas e em Ohio deixaram 30 mortos.

Sad to report that the number of fatalities increased by one. Victim passed early this morning at the hospital.

— EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) August 5, 2019