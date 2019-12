“Vire à esquerda, companheiro”, voz do Lula chega ao Waze

São Paulo – Os usuários do Waze podem a partir de agora ter a voz do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no comando do aplicativo. “Vire à esquerda, companheiro”, diz o petista com entusiasmo. Quando é hora de virar à direita, a voz deixa de lado o tom divertido.

Em posicionamento a EXAME, o Waze afirmou que a gravação não é original do aplicativo. Desde 2017, um recurso permite que qualquer usuário grave comandos por voz e compartilhe com a comunidade. “O app possui o recurso Gravador de Voz, que permite que os usuários customizem os comandos de voz e também compartilharem o áudio entre si”, disse em nota.

As gravações dão os mesmos comandos que as vozes padrões disponíveis, mas não falam o nome de ruas. Além de Lula, há também imitações das dublagens de Bob Espoja e do Scooby Doo.

Os comandos dados por “Lula” acompanham a animação do ex-presidente. No início da viagem, o motorista recebe um convite: “Está pronto? Eu estou! Vamos, companheiro, tomar os meios de produção!”. Quando o “companheiro” chega ao destino, recebe um caloroso “Parabéns!”.

Para ter a imitação da voz de Lula, o usuário precisa fazer o download na loja de aplicativos do seu celular. Depois de baixado, a atualização é automática.

Como criar uma nova voz?

Para fazer uma gravação é preciso acessar o menu Configurações > Voz e Som > Voz Waze, e em seguida clicar em Gravar nova voz. Lá, é necessário fazer a gravação de todos os comandos possíveis durante uma viagem. O aplicativo indica a gravação de cerca de 40 comandos diferentes sobre direção, avisos, instruções e distância.

Depois de salvar, é só começar a usar e, se quiser, compartilhar com os outros usuários.

Repercussão

Usuários do twitter comemoraram a nova voz. A deputada federal Erika Kokay (PT-DF) diz que o uso da voz de Lula é um teste para a capacidade de direção.

🚨SENSACIONAL🚨

Waze acaba de ganhar versão com voz do ex-presidente Lula!

Baixe o App e TESTE a sua capacidade de direção.

Quando vira pra esquerda, a voz de @LulaOficial fica mais alegre!😂 Clica no link : https://t.co/hkddKZ9H1d pic.twitter.com/JwDAWgvfju — Erika Kokay (@erikakokay) December 6, 2019

1 – Baixe a voz do Lula para o Waze.

2 – Na Avenida dos Bandeirantes, programe para te levar até a Rodovia Castelo Branco.

3 – Pegue a marginal.

4 – Tenha o prazer de ouvir, três vezes seguidas, o Lula dizendo "mantenha a esquerda, companheiro".

5 – Have a nice day. — Rafa Pacheco (@RafaM_Pacheco) December 6, 2019