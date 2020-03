Villas Boas defende Bolsonaro e critica “ações extremadas” contra pandemia

Em defesa do presidente Jair Bolsonaro, o general Villas Boas criticou o que chama de “ações extremadas” contra a pandemia do novo coronavírus em post no Twitter nesta segunda-feira, 30.

“Tenho vistro com preocupação que muitos dos protagonistas não entenderam que uma crise exige sinergia, integração de esforços e a compatibilização de visões de curto e longo prazo”, escreveu ex-comandante do Exército. Disse ainda que conhece o presidente e que “ele não tem outra motivação que não o bem estar do povo”.

O comentário vem em um momento em que a narrativa de Bolsonaro sobre a luta contra os impactos da pendemia no Brasil se vê isolada. Contrariando as recomendações da Organizaçao Mundial da Saúde (OMS) e do próprio Ministério da Saúde, o presidente diz que a economia não pode parar e fez repetidas vezes um apelo para que os comerciantes voltem ao trabalho.