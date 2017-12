Vigilância Sanitária interdita Hospital Santa Marcelina em SP

Ana Paula Niederauer, do Estadão Conteúdo

São Paulo – O Pronto-socorro do Hospital Santa Marcelina em Itaquera, zona leste de São Paulo, está com atendimento parcialmente suspenso desde Quinta-feira passada, 30, devido a superlotação e consequente interdição pela vigilância sanitária.

Em nota, o Hospital Santa Marcelina, instituição filantrópica e privada de referência que funciona há 56 anos no bairro da zona leste paulista, admite a superlotação e informa que o pronto-socorro clínico tem 20 leitos, mas atende, em média, 50 pacientes – e que o pronto-socorro cirúrgico tem 14 leitos e atende 40 pessoas.

De acordo com o hospital, o pronto-socorro faz 24 mil atendimentos por mês, sendo 87% dos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Com a interdição feita pela Vigilância Sanitária, o hospital atenderá apenas casos de extrema urgência.

Para absorver a demanda, a Secretaria Municipal de Saúde diz estar reorganizando a rede e priorizando os atendimentos de risco.

A Prefeitura de São Paulo informou que a zona leste conta com 45 serviços de saúde, entre eles quatro hospitais municipais.

Os casos sem gravidade são encaminhados à UPA Itaquera e aos hospitais municipais Dr. Waldomiro de Paula (Planalto) e Tide Setúbal.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, pacientes que necessitam de atendimento de alta complexidade são encaminhados para o Hospital Municipal Dr. Carmino Caricchio, no Tatuapé.

A Secretaria Estadual de Saúde informou que o Hospital Santa Marcelina tem até a próxima segunda-feira, dia 11, para apresentar uma proposta de adequação dos setores e seu respectivo tempo de execução, que será avaliada tecnicamente pela Vigilância Sanitária do Estado.