Vídeo mostra queda de helicóptero com Boechat

Câmeras de segurança da concessionária CCR registraram o momento da queda do helicóptero em que estava o jornalista Ricardo Boechat, de 66 anos. As imagens serão analisadas pela Polícia Civil para apurar o possível motivo da queda.

O piloto, Ronaldo Quattrucci, 56, também morreu no local. A aeronave caiu em trecho da Rodoanel que dá acesso à Rodovia Anhanguera e colidiu com um caminhão que passava pela praça de pedágio.

Na imagem é possível ver que o helicóptero faz uma manobra no ar, porém sem controle, e desaparece entre viadutos. A Polícia Civil de Perus ouviu duas testemunhas do acidente – o motorista do caminhão e uma mulher que estava no momento da queda. Mais pessoas devem testemunhar.

Com quase 50 anos de carreira jornalística e uma coleção de prêmios no currículo, Boechat era atualmente apresentador do Jornal da Band e âncora da BandNews FM.

O velório do jornalista ocorreu no Museu da Imagem e do Som (MIS), no Jardim Europa, na zona sul de São Paulo. Seu corpo será cremado no cemitério Horto da Paz, em Itapecerica da Serra.